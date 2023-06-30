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ВСУ обстреляли Каховку и Новую Каховку в Херсонской области
ВСУ обстреляли Каховку и Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2023
ВСУ обстреляли Каховку и Новую Каховку в Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:34
2023-06-30T11:34
2023-06-30T11:34
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка и Песчановка, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html
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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ обстреляли Каховку и Новую Каховку в Херсонской области
ВСУ выпустили ночью 27 снарядов по Каховке и Новой Каховке в Херсонской области