https://ria.ru/20230630/obstrel-1881396521.html

ВСУ обстреляли Каховку и Новую Каховку в Херсонской области

ВСУ обстреляли Каховку и Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2023

ВСУ обстреляли Каховку и Новую Каховку в Херсонской области

Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:34

2023-06-30T11:34

2023-06-30T11:34

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка и Песчановка, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html

новая каховка

каховка

херсонская область

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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия