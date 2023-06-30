https://ria.ru/20230630/molodezh-1881419541.html
Красноярский край получит более 200 миллионов рублей на молодежную политику
Красноярский край получит более 200 миллионов рублей на молодежную политику - РИА Новости, 30.06.2023
Красноярский край получит более 200 миллионов рублей на молодежную политику
Более 200 миллионов рублей получит из федерального бюджета в 2024 году Красноярский край за победу во всероссийском конкурсе "Регион для молодых", сообщает... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:30
2023-06-30T12:30
2023-06-30T12:30
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей получит из федерального бюджета в 2024 году Красноярский край за победу во всероссийском конкурсе "Регион для молодых", сообщает краевое агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития. "За победу... Красноярский край в 2024 году получит из федерального бюджета 205 млн рублей. На эти деньги в крае модернизируют три молодежных центра, проведут отраслевые мероприятия. Планируется, что участниками событий станут более 370 тысяч молодых жителей региона", - говорится в сообщении. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Образование". В прошлом году Красноярский край также становился победителем отбора и получил более 119 миллионов рублей на проведение мероприятий в 2023 году. Уже состоялись выездной образовательный интенсив для представителей сферы молодежной политики, Всероссийский семинар по информационной безопасности молодежи, фестиваль уличной культуры "СибUrban" и другие мероприятия. Также в этом году модернизируют молодежные центры в Канске, Красноярске и Назарове.
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красноярский край, красноярск
Красноярский край, Красноярск
Красноярский край получит более 200 миллионов рублей на молодежную политику
Красноярский край получит более 200 миллионов рублей на развитие молодежной политики
КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Более 200 миллионов рублей получит из федерального бюджета в 2024 году Красноярский край за победу во всероссийском конкурсе "Регион для молодых", сообщает краевое агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития.
"За победу... Красноярский край в 2024 году получит из федерального бюджета 205 млн рублей. На эти деньги в крае модернизируют три молодежных центра, проведут отраслевые мероприятия. Планируется, что участниками событий станут более 370 тысяч молодых жителей региона", - говорится в сообщении.
Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Образование". В прошлом году Красноярский край также становился победителем отбора и получил более 119 миллионов рублей на проведение мероприятий в 2023 году. Уже состоялись выездной образовательный интенсив для представителей сферы молодежной политики, Всероссийский семинар по информационной безопасности молодежи, фестиваль уличной культуры "СибUrban" и другие мероприятия. Также в этом году модернизируют молодежные центры в Канске, Красноярске и Назарове.
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