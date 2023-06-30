https://ria.ru/20230630/missiya-1881530978.html
СБ ООН свернет миссию в Мали
СБ ООН свернет миссию в Мали - РИА Новости, 30.06.2023
СБ ООН свернет миссию в Мали
СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:08
2023-06-30T18:08
2023-06-30T18:23
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ООН, 30 июн - РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что миссия не смогла адекватно справиться с ситуацией в сфере безопасности в стране и призвал вывести ее из страны без промедления."СБ ООН постановляет прекратить действие мандата МИНУСМА... с 30 июня 2023 года", - говорится в тексте резолюции, которая была принята единогласно.Совет безопасности требует от МИНУСМА с 1 июля начать сворачивать свои операции, преступить к передаче своих задач, а также к упорядоченному и безопасному сокращению и выводу своего персонала с тем, чтобы завершить этот процесс к 31 декабря 2023 года.Уточняется, что осуществлять сворачивание миссии предполагается в тесной консультации с переходным правительством Мали и со странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты. Совбез просит генерального секретаря ООН регулярно информировать СБ о ходе процесса.При этом в резолюции говорится, что до 30 сентября 2023 года МИНУСМА уполномочена реагировать на "непосредственную угрозу насилия гражданским лицам" и способствовать безопасной доставке гумпомощи.Подчеркивается, что до 31 декабря 2023 года в координации с переходным правительством МИНУСМА имеет право в числе прочего обеспечивать безопасность сотрудников, объектов, автоколонн и оборудования ООН, "поддерживать ситуационную осведомленность" вблизи мест своей дислокации, сопровождать военный и гражданский персонал ООН, а также проводить эвакуацию сотрудников ООН и гуманитарных работников, находящихся в опасности.Работающая в Мали МИНУСМА учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
https://ria.ru/20230630/mali-1881525175.html
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в мире, оон, мали, россия, абдулай диоп, сергей лавров, совет безопасности оон
В мире, ООН, Мали, Россия, Абдулай Диоп, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН
СБ ООН свернет миссию в Мали
СБ ООН по итогам голосования решил свернуть миссию в Мали до конца года
ООН, 30 июн - РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп
заявил, что миссия не смогла адекватно справиться с ситуацией в сфере безопасности в стране и призвал вывести ее из страны без промедления.
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Мали
"СБ ООН постановляет прекратить действие мандата МИНУСМА... с 30 июня 2023 года", - говорится в тексте резолюции, которая была принята единогласно.
Совет безопасности требует от МИНУСМА с 1 июля начать сворачивать свои операции, преступить к передаче своих задач, а также к упорядоченному и безопасному сокращению и выводу своего персонала с тем, чтобы завершить этот процесс к 31 декабря 2023 года.
Уточняется, что осуществлять сворачивание миссии предполагается в тесной консультации с переходным правительством Мали и со странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты. Совбез просит генерального секретаря ООН регулярно информировать СБ о ходе процесса.
При этом в резолюции говорится, что до 30 сентября 2023 года МИНУСМА уполномочена реагировать на "непосредственную угрозу насилия гражданским лицам" и способствовать безопасной доставке гумпомощи.
Подчеркивается, что до 31 декабря 2023 года в координации с переходным правительством МИНУСМА имеет право в числе прочего обеспечивать безопасность сотрудников, объектов, автоколонн и оборудования ООН, "поддерживать ситуационную осведомленность" вблизи мест своей дислокации, сопровождать военный и гражданский персонал ООН, а также проводить эвакуацию сотрудников ООН и гуманитарных работников, находящихся в опасности.
Работающая в Мали МИНУСМА учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
Ранее в феврале агентство Франс Пресс передавало, что власти Мали высылают из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии. По его данным, такое решение было принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял РИА Новости, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали
частных охранных предприятий из РФ
нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
Небензя прокомментировал действия миссии ООН в Мали