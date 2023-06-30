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Казак из Геленджика с внуками плетет маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 30.06.2023
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09:08 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/maskirovka-1881358869.html
Казак из Геленджика с внуками плетет маскировочные сети для бойцов СВО
Казак из Геленджика с внуками плетет маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 30.06.2023
Казак из Геленджика с внуками плетет маскировочные сети для бойцов СВО
Казак из Геленджика Алексей Орлов рассказал РИА Новости, что изготовил первую маскировочную сеть для отправки в зону СВО, средства укрытия он выполняет дома... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:08
2023-06-30T09:08
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КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Казак из Геленджика Алексей Орлов рассказал РИА Новости, что изготовил первую маскировочную сеть для отправки в зону СВО, средства укрытия он выполняет дома вместе с женой, детьми и внуками, они занимаются производством регулярно и не собираются останавливаться. Орлов состоит в хуторском обществе Геленджикского РКО. Он вместе с семьей научился плетению масксетей еще зимой. Тогда они жили с семьей в Геленджике и в свободное время изготавливали средства укрытия вместе с участницами группы "Мамбат", состоящей из жен, матерей, дочерей казаков и участников спецоперации. "На лето мы переехали в деревню, поэтому я сделал дома станину - козла, на которых плетут сеть. Материал выдают в "Мамбате", дома я его нарезаю. Плетет вся семья, и соседи приходят помогают", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что внуки с удовольствием занимаются плетением, это часть их патриотического воспитания. "Плетут в силу своих возможностей. Внучке 10 лет, она плетет полчаса-час. Внуку 16 лет, он уже не отходит от меня по 4-5 часов", - добавил Орлов. По словам казака, первую готовую сеть он отправит в пятницу, а затем они с семьей сразу приступят к плетению следующей.
https://ria.ru/20230629/kbr-1881236869.html
https://ria.ru/20230626/seti-1880530115.html
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геленджик, вооруженные силы рф
Надежные люди, Геленджик, Вооруженные силы РФ
Казак из Геленджика с внуками плетет маскировочные сети для бойцов СВО

Казак из Геленджика Орлов с внуками дома плетет маскировочные сети для бойцов спецоперции

© Фото : предоставлено Алексеем ОрловымКубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
Кубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : предоставлено Алексеем Орловым
Кубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Казак из Геленджика Алексей Орлов рассказал РИА Новости, что изготовил первую маскировочную сеть для отправки в зону СВО, средства укрытия он выполняет дома вместе с женой, детьми и внуками, они занимаются производством регулярно и не собираются останавливаться.
Орлов состоит в хуторском обществе Геленджикского РКО. Он вместе с семьей научился плетению масксетей еще зимой. Тогда они жили с семьей в Геленджике и в свободное время изготавливали средства укрытия вместе с участницами группы "Мамбат", состоящей из жен, матерей, дочерей казаков и участников спецоперации.
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"На лето мы переехали в деревню, поэтому я сделал дома станину - козла, на которых плетут сеть. Материал выдают в "Мамбате", дома я его нарезаю. Плетет вся семья, и соседи приходят помогают", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что внуки с удовольствием занимаются плетением, это часть их патриотического воспитания.
© Фото : предоставлено Алексеем ОрловымКубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
Кубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
Кубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
© Фото : предоставлено Алексеем Орловым
1 из 2
© Фото : предоставлено Алексеем ОрловымКубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
Кубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
Кубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
© Фото : предоставлено Алексеем Орловым
2 из 2
Кубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
© Фото : предоставлено Алексеем Орловым
1 из 2
Кубанский казак вместе с внуками дома делает маскировочные сети для участников СВО
© Фото : предоставлено Алексеем Орловым
2 из 2
"Плетут в силу своих возможностей. Внучке 10 лет, она плетет полчаса-час. Внуку 16 лет, он уже не отходит от меня по 4-5 часов", - добавил Орлов.
По словам казака, первую готовую сеть он отправит в пятницу, а затем они с семьей сразу приступят к плетению следующей.
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