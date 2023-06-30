https://ria.ru/20230630/koran-1881498332.html

В Тегеране прошла акция протеста против сожжения Корана в Швеции

В Тегеране прошла акция протеста против сожжения Корана в Швеции - РИА Новости, 30.06.2023

В Тегеране прошла акция протеста против сожжения Корана в Швеции

Жители Тегерана провели перед посольством Швеции акцию протеста против сожжения Корана в этой стране, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:26

2023-06-30T16:26

2023-06-30T16:51

религия

в мире

швеция

тегеран (город)

лига арабских государств

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жители Тегерана провели перед посольством Швеции акцию протеста против сожжения Корана в этой стране, передает агентство Tasnim. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". "Сегодня днем группа жителей Тегерана и студентов собралась перед посольством Швеции в Иране. Это акция была проведена в осуждение оскорбления религиозных святынь и Священного Корана", - говорится в сообщении. Корреспондент РИА Новости сообщил, что участники акции потребовали от властей принять меры в отношении Швеции, в том числе закрыть её посольство в Иране и бойкотировать шведские товары.Протестующие выкрикивали лозунги против оскорбления мусульманских святынь и держали в руках плакаты с надписями "Молчание мусульман - оскорбление священного Корана" и "Смерть врагам Корана".Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в дни празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшую акцию также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230629/koran-1881290587.html

https://ria.ru/20230630/iran-1881460949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, тегеран (город), лига арабских государств