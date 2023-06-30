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В Омске дали срок мужчине, пристававшему к ребенку около торгового центра
В Омске дали срок мужчине, пристававшему к ребенку около торгового центра - РИА Новости, 30.06.2023
В Омске дали срок мужчине, пристававшему к ребенку около торгового центра
Жителя Омска, который домогался до 9-летней девочке около торгового центра, приговорили к более чем 7 годам колонии особого режима, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:20
2023-06-30T11:20
2023-06-30T11:20
россия
омск
омская область
происшествия
александр чистяков
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ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Жителя Омска, который домогался до 9-летней девочке около торгового центра, приговорили к более чем 7 годам колонии особого режима, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи установили, что 22 октября 2022 года в Омске 42-летний Александр Чистяков находился на улице 33 Северная в Омске у торгового центра "Ермак". Мужчина был пьян, увидел проходящую мимо 9-летнюю девочку и совершил над ней сексуальное насилие. Ребенок убежал, а Чистякова задержали прохожие. Было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". "По инициативе следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вчера приговором областного суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что Чистяков ранее был несколько раз судим за грабежи и насильственные действия сексуального характера.
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РИА Новости
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россия, омск, омская область, происшествия, александр чистяков
Россия, Омск, Омская область, Происшествия, Александр Чистяков
В Омске дали срок мужчине, пристававшему к ребенку около торгового центра
Омскому педофилу, пристававшему к девочке у ТЦ, дали семь лет колонии особого режима
ОМСК, 30 июн - РИА Новости.
Жителя Омска, который домогался до 9-летней девочке около торгового центра, приговорили к более чем 7 годам колонии особого режима, рассказали в пресс-службе
СУСК РФ по Омской области.
Следователи установили, что 22 октября 2022 года в Омске 42-летний Александр Чистяков находился на улице 33 Северная в Омске у торгового центра "Ермак". Мужчина был пьян, увидел проходящую мимо 9-летнюю девочку и совершил над ней сексуальное насилие. Ребенок убежал, а Чистякова задержали прохожие. Было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
"По инициативе следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вчера приговором областного суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что Чистяков ранее был несколько раз судим за грабежи и насильственные действия сексуального характера.
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