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"Ланцеты" уничтожили американские гаубицы M777 на Херсонском направлении

"Ланцеты" уничтожили американские гаубицы M777 на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.06.2023

"Ланцеты" уничтожили американские гаубицы M777 на Херсонском направлении

Разведка ВДВ РФ засекла две украинские гаубицы M777 производства США на херсонском направлении и уничтожила их дронами-камикадзе "Ланцет", о чем свидетельствует РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:45

2023-06-30T11:45

2023-06-30T11:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Разведка ВДВ РФ засекла две украинские гаубицы M777 производства США на херсонском направлении и уничтожила их дронами-камикадзе "Ланцет", о чем свидетельствует видео в распоряжении РИА Новости. Опрошенные на данном участке фронта бойцы рассказали РИА Новости, что противник стал серьезнее относиться к маскировке орудий из-за постоянных налетов российских ударных БПЛА, "но ему это не помогает". Как писали на днях западные агентства Франс Пресс и Рейтер, ВС РФ количественно и качественно опережают украинские ВСУ в применении дронов, а "Ланцеты" стали главной угрозой украинской артиллерии.

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность