https://ria.ru/20230630/dzhigan-1881502854.html
Джиган дал концерт в столичном метро
Джиган дал концерт в столичном метро - РИА Новости, 30.06.2023
Джиган дал концерт в столичном метро
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) выступил на станции метро "Курская" в столичном метро. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:34
2023-06-30T17:34
2023-06-30T17:34
шоубиз
москва
департамент транспорта г. москвы
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игорь бутман
полина гагарина
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) выступил на станции метро "Курская" в столичном метро. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы."Настало время "чила". Сегодня – Джиган", – говорится в сообщении. Выступление исполнителя стало сюрпризом для многих его поклонников, ведь он не анонсировал его в Сети. Несмотря на это, пассажиры сразу окружили Джигана и начали снимать его на смартфон и подпевать.Концерт рэпера стал частью проекта "Музыка в метро". Хип-хоп-исполнитель исполнил несколько треков, в том числе "Стрелы", "На чиле" и "Паутина". Проект "Музыка в метро" запустили в 2016 году. За это время в нем поучаствовали Полина Гагарина, Игорь Бутман, Григорий Лепс и многие другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, департамент транспорта г. москвы, джиган (денис устименко-вайнштейн), игорь бутман, полина гагарина, знаменитости, музыка, метро
Шоубиз, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Игорь Бутман, Полина Гагарина, Знаменитости, Музыка, Метро
Джиган дал концерт в столичном метро
Рэпер Джиган выступил в московском метро на станции "Курская"