https://ria.ru/20230630/dzhigan-1881502854.html

Джиган дал концерт в столичном метро

Джиган дал концерт в столичном метро - РИА Новости, 30.06.2023

Джиган дал концерт в столичном метро

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) выступил на станции метро "Курская" в столичном метро. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:34

2023-06-30T17:34

2023-06-30T17:34

шоубиз

москва

департамент транспорта г. москвы

джиган (денис устименко-вайнштейн)

игорь бутман

полина гагарина

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) выступил на станции метро "Курская" в столичном метро. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы."Настало время "чила". Сегодня – Джиган", – говорится в сообщении. Выступление исполнителя стало сюрпризом для многих его поклонников, ведь он не анонсировал его в Сети. Несмотря на это, пассажиры сразу окружили Джигана и начали снимать его на смартфон и подпевать.Концерт рэпера стал частью проекта "Музыка в метро". Хип-хоп-исполнитель исполнил несколько треков, в том числе "Стрелы", "На чиле" и "Паутина". Проект "Музыка в метро" запустили в 2016 году. За это время в нем поучаствовали Полина Гагарина, Игорь Бутман, Григорий Лепс и многие другие.

https://ria.ru/20230329/basta-1861650629.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

москва, департамент транспорта г. москвы, джиган (денис устименко-вайнштейн), игорь бутман, полина гагарина, знаменитости, музыка, метро