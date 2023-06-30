https://ria.ru/20230630/dovolstvie-1881492053.html
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента - РИА Новости, 30.06.2023
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличат на 10,5 процента, следует из подписанного премьер-министром... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:00
2023-06-30T16:00
2023-06-30T17:29
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличат на 10,5 процента, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления на портале правовых актов."Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе.Кроме того, на 10,5% вырастут оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи. Правительство поручило МВД учитывать это постановление при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.
https://ria.ru/20230505/dovolstvie-1870080256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента
Оклады военных и сотрудников ряда силовых ведомств с 1 октября вырастут на 10,5 процента
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличат на 10,5 процента, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления на портале
правовых актов.
«
"Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе.
Кроме того, на 10,5% вырастут оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Правительство поручило МВД учитывать это постановление при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.
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