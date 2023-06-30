https://ria.ru/20230630/dovolstvie-1881492053.html

Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента

Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента - РИА Новости, 30.06.2023

Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличат на 10,5 процента, следует из подписанного премьер-министром... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:00

2023-06-30T16:00

2023-06-30T17:29

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/10/1501461043_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_76d99023a1576fb3922ff98c983622fa.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличат на 10,5 процента, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления на портале правовых актов."Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе.Кроме того, на 10,5% вырастут оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи. Правительство поручило МВД учитывать это постановление при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

https://ria.ru/20230505/dovolstvie-1870080256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия