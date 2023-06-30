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Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента - РИА Новости, 30.06.2023
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16:00 30.06.2023 (обновлено: 17:29 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/dovolstvie-1881492053.html
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента - РИА Новости, 30.06.2023
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличат на 10,5 процента, следует из подписанного премьер-министром... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:00
2023-06-30T17:29
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличат на 10,5 процента, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления на портале правовых актов.&quot;Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву&quot;, — говорится в документе.Кроме того, на 10,5% вырастут оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи. Правительство поручило МВД учитывать это постановление при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.
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Россия
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 процента

Оклады военных и сотрудников ряда силовых ведомств с 1 октября вырастут на 10,5 процента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на Красной площади в Москве
Военнослужащие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличат на 10,5 процента, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления на портале правовых актов.
«

"Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе.

Кроме того, на 10,5% вырастут оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Правительство поручило МВД учитывать это постановление при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.
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