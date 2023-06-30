https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881413021.html

Во Франции могут ввести режим ЧП из-за беспорядков

Во Франции могут ввести режим ЧП из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции могут ввести режим ЧП из-за беспорядков

Власти Франции не исключают введение чрезвычайного положения из-за беспорядков, это один из гипотетических вариантов действий, заявил министр-делегат по... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:08

2023-06-30T12:08

2023-06-30T12:27

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365552_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_aa4c4bd35496d610f8ce655a16f7d47e.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Франции не исключают введение чрезвычайного положения из-за беспорядков, это один из гипотетических вариантов действий, заявил министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн."Сегодня все на столе, ничего нельзя отвергать", - приводит телеканал BFM слова Кляйна.Однако, по его словам, гипотетически первым вариантом действий является мобилизация сил взрослого населения "для возвращения к спокойствию".Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж