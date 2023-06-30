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Лукашенко хочет предложить соседним странам план добрососедства и мира - РИА Новости, 30.06.2023
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18:19 30.06.2023 (обновлено: 18:56 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881533642.html
Лукашенко хочет предложить соседним странам план добрососедства и мира
Лукашенко хочет предложить соседним странам план добрососедства и мира - РИА Новости, 30.06.2023
Лукашенко хочет предложить соседним странам план добрососедства и мира
Белоруссия намерена предложить соседним странам план добрососедства и мира, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на торжественном РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:19
2023-06-30T18:56
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия намерена предложить соседним странам план добрососедства и мира, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны."Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия не потому, что испугались ваших "полков" и "хоругвей". Цели их ничтожны, и планы безумны", - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.Лукашенко подчеркнул, что многие проблемы у государств в разных частях Европы общие. "У нас и проблем хватает. Но тоже общих. Климат меняется, мы чуть ли не каждый год боремся за урожай. Целый ворох энергетических вопросов, доступ к ресурсам, в том числе и трудовым. Демографическая ситуация. Рост экстремизма, киберпреступности. Западную Европу накрывает волной миграционного кризиса. Рано или поздно она захватит и восточную часть", - сказал президент Белоруссии."Нам надо сотрудничать и помнить: какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы ни наращивали, какие бы технологии ни развивали - мы не сильнее природы. Пандемия уже поставила всех на место. А что будет дальше? Что еще может выйти из биолабораторий, разбросанных по всему евразийскому пространству? Мы опять как будто забыли, что не всё зависит от нас. Что мы песчинки во Вселенной, а наши геополитические игры - пыль. Надо остановиться, пока не поздно. Мы по-прежнему призываем к миру. В глобальном смысле", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко хочет предложить соседним странам план добрососедства и мира

Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит соседним странам план добрососедства и мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия намерена предложить соседним странам план добрососедства и мира, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны.
"Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия не потому, что испугались ваших "полков" и "хоругвей". Цели их ничтожны, и планы безумны", - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул, что многие проблемы у государств в разных частях Европы общие. "У нас и проблем хватает. Но тоже общих. Климат меняется, мы чуть ли не каждый год боремся за урожай. Целый ворох энергетических вопросов, доступ к ресурсам, в том числе и трудовым. Демографическая ситуация. Рост экстремизма, киберпреступности. Западную Европу накрывает волной миграционного кризиса. Рано или поздно она захватит и восточную часть", - сказал президент Белоруссии.
"Нам надо сотрудничать и помнить: какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы ни наращивали, какие бы технологии ни развивали - мы не сильнее природы. Пандемия уже поставила всех на место. А что будет дальше? Что еще может выйти из биолабораторий, разбросанных по всему евразийскому пространству? Мы опять как будто забыли, что не всё зависит от нас. Что мы песчинки во Вселенной, а наши геополитические игры - пыль. Надо остановиться, пока не поздно. Мы по-прежнему призываем к миру. В глобальном смысле", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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