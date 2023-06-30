https://ria.ru/20230630/artilleristy-1881399811.html

Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы М777 под Херсоном

Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы М777 под Херсоном - РИА Новости, 30.06.2023

Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы М777 под Херсоном

Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном за сутки две гаубицы М777 и два 120-миллиметровых миномета украинских войск вместе с... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:39

2023-06-30T11:39

2023-06-30T11:39

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном за сутки две гаубицы М777 и два 120-миллиметровых миномета украинских войск вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении в районе населенных пунктов Ингулец и Надднепрянское уничтожены две гаубицы М777, потери противника составили: 8 военнослужащих ВСУ убитыми и 4 – ранеными", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на этом направлении уничтожены расчеты 120-миллиметровых минометов в районе Антоновки и Ольговки, ликвидированы 8 украинских военных. На каховском направлении, около Гавриловки и Качкаровки, уничтожены позиция украинских войск и пункт временного размещения одного из подразделений, ликвидированы более 20 военнослужащих.

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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность