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Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы М777 под Херсоном - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/artilleristy-1881399811.html
Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы М777 под Херсоном
Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы М777 под Херсоном - РИА Новости, 30.06.2023
Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы М777 под Херсоном
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном за сутки две гаубицы М777 и два 120-миллиметровых миномета украинских войск вместе с... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:39
2023-06-30T11:39
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном за сутки две гаубицы М777 и два 120-миллиметровых миномета украинских войск вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении в районе населенных пунктов Ингулец и Надднепрянское уничтожены две гаубицы М777, потери противника составили: 8 военнослужащих ВСУ убитыми и 4 – ранеными", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на этом направлении уничтожены расчеты 120-миллиметровых минометов в районе Антоновки и Ольговки, ликвидированы 8 украинских военных. На каховском направлении, около Гавриловки и Качкаровки, уничтожены позиция украинских войск и пункт временного размещения одного из подразделений, ликвидированы более 20 военнослужащих.
херсон
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Источник: российские артиллеристы уничтожили две гаубицы М777 под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили за сутки две американские гаубицы М777 под Херсоном

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка
Самоходная артиллерийская установка - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном за сутки две гаубицы М777 и два 120-миллиметровых миномета украинских войск вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении в районе населенных пунктов Ингулец и Надднепрянское уничтожены две гаубицы М777, потери противника составили: 8 военнослужащих ВСУ убитыми и 4 – ранеными", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, на этом направлении уничтожены расчеты 120-миллиметровых минометов в районе Антоновки и Ольговки, ликвидированы 8 украинских военных.
На каховском направлении, около Гавриловки и Качкаровки, уничтожены позиция украинских войск и пункт временного размещения одного из подразделений, ликвидированы более 20 военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 июня, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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