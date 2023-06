https://ria.ru/20230629/zhurnal-1881100460.html

National Geographic уволил последних авторов статей, пишут СМИ

National Geographic уволил последних авторов статей, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2023

National Geographic уволил последних авторов статей, пишут СМИ

Популярный американский журнал National Geographic уволил последних штатных авторов, работа над текстами перейдет к фрилансерам и оставшимся редакторам, пишет... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:37

2023-06-29T12:37

2023-06-29T13:54

сша

в мире

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91316/96/913169653_0:327:3216:2136_1920x0_80_0_0_d6b3c9b9af7b3939e7c04acacad7c563.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Популярный американский журнал National Geographic уволил последних штатных авторов, работа над текстами перейдет к фрилансерам и оставшимся редакторам, пишет газета The Washington Post. "Подобно одному из исчезающих видов, чье неминуемое вымирание описывал (журнал. — Прим. ред.), National Geographic <...> борется за существование во все более жестокой экосистеме. Очередной переломный момент был достигнут в среду, когда издание, которое на протяжении 135 лет писало о науке и природе, уволило последних штатных авторов статей", — отмечает The Washington Post. Как сообщается, сокращения коснулись 19 сотрудников редакции, в число которых вошли последние штатные авторы журнала. Они получили уведомления о предстоящем увольнении еще в апреле. Помимо этого, был расформирован аудиоотдел редакции. В рамках сокращения расходов было решено, что печатная версия журнала больше не будет продаваться в киосках в США с 2023 года, отмечает The Washington Post со ссылкой на внутреннее объявление редакции, которое было опубликовано в мае. Кроме того, уходящие сотрудники заявили в среду, что журнал урезал фотоконтракты, которые позволяли фотографам проводить месяцы в полевых условиях, создавая становившиеся культовыми изображения для National Geographic. "Мне только что пришел последний выпуск National Geographic, в нем опубликован мой шестнадцатый репортаж, последний, написанный в качестве старшего писателя. Мне очень повезло. Мне довелось работать с потрясающими журналистами и рассказывать важные истории. Это честь для меня", — приводит The Washington Post слова бывшего сотрудника National Geographic Крэга Вэлча из его поста в Twitter. Такие шаги вызваны современными тенденциями в сфере печатных изданий: уже долгое время постепенно снижается спрос на бумажную продукцию и растет популярность электронных медиа. Тираж журнала достиг пика в конце 1980-х годов — 12 миллионов подписок в США и миллионы за рубежом. К концу 2022 года число его подписчиков не достигало 1,8 миллиона человек. Пресс-секретарь National Geographic Крис Альберт в электронном письме The Washington Post отметил, что изменения в составе штата не повлияют на намерения журнала продолжать издаваться ежемесячно. По его словам, это "предоставит больше гибкости для того, чтобы рассказывать различные истории и встречаться с аудиторией издания".

https://ria.ru/20230322/neyroset-1859660468.html

https://ria.ru/20210609/okean-1736378929.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, новости - туризм