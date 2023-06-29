https://ria.ru/20230629/yaponiya-1881015207.html

В Китае рассказали, как Россия одним шагом застала врасплох Японию

В Китае рассказали, как Россия одним шагом застала врасплох Японию - РИА Новости, 29.06.2023

В Китае рассказали, как Россия одним шагом застала врасплох Японию

Переименование Россией 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией застало Токио врасплох, пишет в статье на портале "Гуаньча" бывший директор... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T02:39

2023-06-29T02:39

2023-06-29T02:39

в мире

россия

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владимир путин

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Переименование Россией 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией застало Токио врасплох, пишет в статье на портале "Гуаньча" бывший директор Информационного института Шанхайской академии международных исследований Чэн Хунбинь.После эскалации украинского конфликта Токио вслед за Вашингтоном и Европой осудил Москву, наложил на нее обширные санкции и решительно поддержал Киев, указывает автор. "После обострения украинского кризиса Токио решил идти по "темному пути" до конца: он резко изменил свою политику в отношении Москвы и не жалел для этого сил, вслед за Вашингтоном и Европой осуждая и "наказывая" ее", - напоминает он.Это, в свою очередь, подняло волну антияпонских настроений среди граждан и руководства России. Недавно Москва переименовала 3 сентября в "День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", что вызвало недовольство Токио."Хотя японское правительство уже давно отказалось от всяких надежд на улучшение отношений с Россией, контрмеры Москвы все же превзошли все ожидания Токио и застали его врасплох", - указывает аналитик, оценивая реакцию властей Японии на переименование памятной даты. По его словам, контрмеры России показывают, что она не питает иллюзий по поводу улучшения и развития двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.При этом возможное ужесточение санкций со стороны Токио не изменит устоявшуюся политику Москвы, а последние действия России ударили по "чувствительной точке" японцев и заставили их заплатить высокую цену за наложенные ограничения, считает он."Очевидно, что Токио уже хватило — у него не осталось пространства для маневра в этом вопросе. Обмен санкциями и контрсанкциями между двумя сторонами, вероятно, в дальнейшем продолжится", - резюмирует автор.Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, который изменяет наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)". Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что закон якобы может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230628/pereimenovanie-1880967780.html

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в мире, россия, япония, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945)