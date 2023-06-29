https://ria.ru/20230629/vzryv-1881313163.html
В Италии при взрыве экспериментального автомобиля погибли двое ученых
В Италии при взрыве экспериментального автомобиля погибли двое ученых - РИА Новости, 29.06.2023
В Италии при взрыве экспериментального автомобиля погибли двое ученых
Двое итальянских исследователей погибли при взрыве прототипа гибридного автомобиля в Неаполе, сообщил Национальный исследовательский совет (CNR), в котором... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:31
2023-06-29T20:31
2023-06-29T20:31
италия
неаполь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1920x0_80_0_0_1c85c6b7dca7ebfd09044f284d106d79.jpg
РИМ, 29 июн – РИА Новости. Двое итальянских исследователей погибли при взрыве прототипа гибридного автомобиля в Неаполе, сообщил Национальный исследовательский совет (CNR), в котором работали жертвы инцидента. Ученые занимались проектом Life-Save, который изучал возможность оборудования обычных автомобилей солнечными панелями. Оснащенный подобной технологией Fiat загорелся и взорвался во время испытательной поездки в минувшую пятницу в Неаполе. Сотрудница CNR Мария Виттория Прати получила ожоги 90% тела и скончалась в понедельник от осложнений. Ее напарник, стажер Фулвио Филаче скончался в больнице Неаполя в ночь на четверг в результате резкого ухудшения состояния. СNR выразил искренние соболезнования в связи с гибелью своих исследователей. "Потеря двух жизней, причем при таких драматических обстоятельствах, глубоко затронула научное сообщество во всех частях Италии. В ближайшие дни, в знак близости и уважения к жертвам и их близким, проведение многочисленных мероприятий будет пересматриваться и переноситься", - говорится в сообщении. Директор CNR Риккардо Кироне в комментарии la Repubblica заявил, что "автомобиль является прототипом, доверенным Университету Салерно для европейского исследовательского проекта по гибридизации двигателей, партнером которого CNR не является". По информации издания, автомобиль был оснащен бензиновым двигателем наряду с солнечными батареями.
https://ria.ru/20230511/vzryv-1871025448.html
https://ria.ru/20221027/samolet-1827361597.html
италия
неаполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_dc8ecac2569de33887a3eaf39e3b82e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, неаполь, в мире
В Италии при взрыве экспериментального автомобиля погибли двое ученых
В Неаполе при взрыве прототипа гибридного автомобиля погибли двое исследователей
РИМ, 29 июн – РИА Новости.
Двое итальянских исследователей погибли при взрыве прототипа гибридного автомобиля в Неаполе, сообщил Национальный исследовательский совет (CNR
), в котором работали жертвы инцидента.
Ученые занимались проектом Life-Save, который изучал возможность оборудования обычных автомобилей солнечными панелями.
Оснащенный подобной технологией Fiat загорелся и взорвался во время испытательной поездки в минувшую пятницу в Неаполе. Сотрудница CNR Мария Виттория Прати получила ожоги 90% тела и скончалась в понедельник от осложнений. Ее напарник, стажер Фулвио Филаче скончался в больнице Неаполя в ночь на четверг в результате резкого ухудшения состояния.
СNR выразил искренние соболезнования в связи с гибелью своих исследователей.
"Потеря двух жизней, причем при таких драматических обстоятельствах, глубоко затронула научное сообщество во всех частях Италии. В ближайшие дни, в знак близости и уважения к жертвам и их близким, проведение многочисленных мероприятий будет пересматриваться и переноситься", - говорится в сообщении.
Директор CNR Риккардо Кироне в комментарии la Repubblica заявил, что "автомобиль является прототипом, доверенным Университету Салерно для европейского исследовательского проекта по гибридизации двигателей, партнером которого CNR не является". По информации издания, автомобиль был оснащен бензиновым двигателем наряду с солнечными батареями.
В Италии на вулкане Этна упал пожарный самолет