https://ria.ru/20230629/vzryv-1881313163.html

В Италии при взрыве экспериментального автомобиля погибли двое ученых

В Италии при взрыве экспериментального автомобиля погибли двое ученых - РИА Новости, 29.06.2023

В Италии при взрыве экспериментального автомобиля погибли двое ученых

Двое итальянских исследователей погибли при взрыве прототипа гибридного автомобиля в Неаполе, сообщил Национальный исследовательский совет (CNR), в котором... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:31

2023-06-29T20:31

2023-06-29T20:31

италия

неаполь

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РИМ, 29 июн – РИА Новости. Двое итальянских исследователей погибли при взрыве прототипа гибридного автомобиля в Неаполе, сообщил Национальный исследовательский совет (CNR), в котором работали жертвы инцидента. Ученые занимались проектом Life-Save, который изучал возможность оборудования обычных автомобилей солнечными панелями. Оснащенный подобной технологией Fiat загорелся и взорвался во время испытательной поездки в минувшую пятницу в Неаполе. Сотрудница CNR Мария Виттория Прати получила ожоги 90% тела и скончалась в понедельник от осложнений. Ее напарник, стажер Фулвио Филаче скончался в больнице Неаполя в ночь на четверг в результате резкого ухудшения состояния. СNR выразил искренние соболезнования в связи с гибелью своих исследователей. "Потеря двух жизней, причем при таких драматических обстоятельствах, глубоко затронула научное сообщество во всех частях Италии. В ближайшие дни, в знак близости и уважения к жертвам и их близким, проведение многочисленных мероприятий будет пересматриваться и переноситься", - говорится в сообщении. Директор CNR Риккардо Кироне в комментарии la Repubblica заявил, что "автомобиль является прототипом, доверенным Университету Салерно для европейского исследовательского проекта по гибридизации двигателей, партнером которого CNR не является". По информации издания, автомобиль был оснащен бензиновым двигателем наряду с солнечными батареями.

https://ria.ru/20230511/vzryv-1871025448.html

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италия, неаполь, в мире