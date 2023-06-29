https://ria.ru/20230629/ugroza-1881073415.html

"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ

"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023

"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ

Российский беспилотник "Ланцет" представляет собой одну из величайших угроз для Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:35

2023-06-29T11:35

2023-06-29T18:14

в мире

россия

технологии

вооруженные силы украины

беспилотник "ланцет"

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" представляет собой одну из величайших угроз для Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары", — говорится в материале.Автор статьи утверждает, что российский беспилотник — это очень эффективное и экономичное оружие, которое можно использовать для разведки и атаки на вражеские силы. Он также отмечает его малый вес — 12 килограммов, включая три килограмма боевого заряда дрона."Барражирующий боеприпас "Ланцет" все чаще рассматривается как одна из величайших угроз для украинских войск", — указал обозреватель.Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что армия России количественно и качественно опережает украинские войска в применении дронов и возможностях артиллерии.

https://ria.ru/20230629/plan-1881024718.html

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в мире, россия, технологии, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет"