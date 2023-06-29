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"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ
"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ
Российский беспилотник "Ланцет" представляет собой одну из величайших угроз для Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:35
2023-06-29T11:35
2023-06-29T18:14
в мире
россия
технологии
вооруженные силы украины
беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" представляет собой одну из величайших угроз для Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары", — говорится в материале.Автор статьи утверждает, что российский беспилотник — это очень эффективное и экономичное оружие, которое можно использовать для разведки и атаки на вражеские силы. Он также отмечает его малый вес — 12 килограммов, включая три килограмма боевого заряда дрона."Барражирующий боеприпас "Ланцет" все чаще рассматривается как одна из величайших угроз для украинских войск", — указал обозреватель.Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что армия России количественно и качественно опережает украинские войска в применении дронов и возможностях артиллерии.
https://ria.ru/20230629/plan-1881024718.html
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в мире, россия, технологии, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет"
В мире, Россия, Технологии, Вооруженные силы Украины, Беспилотник "Ланцет"
"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ
19FortyFive назвал российский БПЛА "Ланцет" одной из величайших угроз для ВСУ