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"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
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11:35 29.06.2023 (обновлено: 18:14 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/ugroza-1881073415.html
"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ
"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ
Российский беспилотник "Ланцет" представляет собой одну из величайших угроз для Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:35
2023-06-29T18:14
в мире
россия
технологии
вооруженные силы украины
беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" представляет собой одну из величайших угроз для Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.&quot;Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары&quot;, — говорится в материале.Автор статьи утверждает, что российский беспилотник — это очень эффективное и экономичное оружие, которое можно использовать для разведки и атаки на вражеские силы. Он также отмечает его малый вес — 12 килограммов, включая три килограмма боевого заряда дрона.&quot;Барражирующий боеприпас &quot;Ланцет&quot; все чаще рассматривается как одна из величайших угроз для украинских войск&quot;, — указал обозреватель.Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что армия России количественно и качественно опережает украинские войска в применении дронов и возможностях артиллерии.
https://ria.ru/20230629/plan-1881024718.html
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в мире, россия, технологии, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет"
В мире, Россия, Технологии, Вооруженные силы Украины, Беспилотник "Ланцет"
"Смертельно точен". В США испугались беспилотника, угрожающего ВСУ

19FortyFive назвал российский БПЛА "Ланцет" одной из величайших угроз для ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский беспилотник "Ланцет" представляет собой одну из величайших угроз для Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.
«

"Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары", — говорится в материале.

Автор статьи утверждает, что российский беспилотник — это очень эффективное и экономичное оружие, которое можно использовать для разведки и атаки на вражеские силы. Он также отмечает его малый вес — 12 килограммов, включая три килограмма боевого заряда дрона.
«

"Барражирующий боеприпас "Ланцет" все чаще рассматривается как одна из величайших угроз для украинских войск", — указал обозреватель.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что армия России количественно и качественно опережает украинские войска в применении дронов и возможностях артиллерии.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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В миреРоссияТехнологииВооруженные силы УкраиныБеспилотник "Ланцет"
 
 
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