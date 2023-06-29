https://ria.ru/20230629/trevoga-1881027202.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:11
2023-06-29T07:11
2023-06-29T07:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Полтавской и Днепропетровской областях Украины прозвучал в 6.56 (совпадает с мск), через две минуты в Сумской и Харьковской.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880677552.html
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу