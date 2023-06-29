В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 135 военных
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два броневика, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" была отражена атака украинских подразделений в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.
В то же время, на запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе Луговского в Запорожской области.