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В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881154983.html
В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях
В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 29.06.2023
В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях
Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два броневика, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходную... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:11
2023-06-29T14:11
специальная военная операция на украине
киев
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два броневика, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" была отражена атака украинских подразделений в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР. В то же время, на запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе Луговского в Запорожской области.
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881153748.html
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киев, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 135 военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два броневика, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ
Вчера, 14:08
Отмечается, что на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" была отражена атака украинских подразделений в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.
В то же время, на запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе Луговского в Запорожской области.
Конашенков об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе по Краматорску - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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