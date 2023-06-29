https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881154983.html

В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях

В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 29.06.2023

В Минобороны рассказали о потерях Киева на двух направлениях

Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два броневика, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходную... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:11

2023-06-29T14:11

2023-06-29T14:11

специальная военная операция на украине

киев

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 военнослужащих, два броневика, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" была отражена атака украинских подразделений в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР. В то же время, на запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе Луговского в Запорожской области.

https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881153748.html

https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881152653.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, донецкая народная республика, безопасность