https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881153748.html

ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ

ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023

ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:08

2023-06-29T14:08

2023-06-29T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное (ДНР) поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отмечает МО РФ.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

харьковская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область