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ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 29.06.2023 (обновлено: 14:26 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881153748.html
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:08
2023-06-29T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное (ДНР) поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отмечает МО РФ.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ

Минобороны: в районе населенного пункта Выемка в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил в зоне спецоперации
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное (ДНР) поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отмечает МО РФ.
В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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