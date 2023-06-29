https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881153748.html
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:08
2023-06-29T14:08
2023-06-29T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное (ДНР) поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отмечает МО РФ.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов горно-штурмовой бригады ВСУ
Минобороны: в районе населенного пункта Выемка в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ