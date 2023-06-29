https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881147788.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.06.2023
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, сообщили в четверг в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:03
2023-06-29T14:03
2023-06-29T14:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
луганская народная республика
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Тоненькое Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено четыре атаки противника", - сообщили в ведомстве."В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Также в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230629/rossiya-1881147553.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Тоненькое Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено четыре атаки противника", - сообщили в ведомстве.
"В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Также в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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