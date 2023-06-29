Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 29.06.2023 (обновлено: 14:08 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881147788.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.06.2023
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, сообщили в четверг в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:03
2023-06-29T14:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881039781_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_f6ab29cda82e54b34e4aabf2c77f5cba.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Тоненькое Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено четыре атаки противника", - сообщили в ведомстве."В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Также в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230629/rossiya-1881147553.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881039781_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_a993494332d11572c8a1a023b93a3119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях в ЛНР
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Тоненькое Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено четыре атаки противника", - сообщили в ведомстве.
"В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Также в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Вчера, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала