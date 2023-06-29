https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881147788.html

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.06.2023

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, сообщили в четверг в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:03

2023-06-29T14:03

2023-06-29T14:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Тоненькое Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено четыре атаки противника", - сообщили в ведомстве."В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Также в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230629/rossiya-1881147553.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика