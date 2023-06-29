https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881030931.html

Под Антоновским мостом есть иностранные наемники, сообщил российский сапер

Под Антоновским мостом есть иностранные наемники, сообщил российский сапер - РИА Новости, 29.06.2023

Под Антоновским мостом есть иностранные наемники, сообщил российский сапер

Среди украинских сил на острове под Антоновским мостом вблизи города Алешки Херсонской области находятся иностранные наемники, сообщил журналистам сапер... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:13

2023-06-29T08:13

2023-06-29T08:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

днепр (город)

безопасность

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АЛЕШКИ (Херсонская область), 29 июн – РИА Новости. Среди украинских сил на острове под Антоновским мостом вблизи города Алешки Херсонской области находятся иностранные наемники, сообщил журналистам сапер российского подразделения, выполняющего зачистку острова, с позывным "Рязань-1". Начальник штаба российского полка с позывным "Белый" сообщил, что ВС РФ планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под мост после разлива Днепра, вызванного разрушением Каховской ГЭС. "Рязань-1" три дня находился под мостом, участвовал в боях и прокладывал пути в минных заграждениях для российских военных. "Есть также наемники, которые вступают в бой с нами, пытаются что-то сделать, но мало у них получается сделать, пробиться к нам на территории. Они заходят и также уходят. <…> Я думаю, что они несут большие потери, чем мы. Потому что очень хорошо работает артиллерия наша. Шансов у них нет и не будет. То, что киевским властям оружие кто-то поставляет, но оружием тоже не все можно решить. Для этого нужны люди, а людей у них осталось мало. Их отправляют, как в мясорубку, как пушечное мясо. Отправляют, чтобы их просто перебили здесь", - сказал боец. "Чисто теоретически, я не знаю, как они могли бы перебросить технику, так как русло в том месте, где расположен Антоновский мост, очень широкое. Естественно, наши просматривают его коптерами и всевозможной техникой. Чтобы перебросить технику, надо выставить понтонный мост. Наши это сразу пресекут, потому что работает артиллерия. Это невозможно никак. Техники там 100% никакой не было, переброса никакого не было", - добавил он. Перебраться на контролируемый российскими войсками левый берег, а тем более создать там плацдарм, у украинских военных и наемников нет никакого шанса, потому что второй мост, связывающий остров вблизи Алешек с левым берегом, пострадал от ударов украинских войск, сообщил военнослужащий с позывным "Джокер". "Малый мост, Алешкинский, который подвергся атаке противника, (имеет – ред.) большое количество разрывов, и состояние его – не особо хорошее. Состояние Антоновского моста, я бы даже сказал, плачевное. По нему не перебраться, ничего нельзя сделать", - сказал он.

https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881030328.html

https://ria.ru/20230626/gaubitsa-1880455484.html

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы рф, днепр (город), безопасность