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ВС России выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 29.06.2023 (обновлено: 08:51 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881030328.html
ВС России выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста
ВС России выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста - РИА Новости, 29.06.2023
ВС России выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста
Российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост после разлива Днепра от разрушения Каховской ГЭС, сообщил... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:08
2023-06-29T08:51
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
херсон
вооруженные силы рф
безопасность
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АЛЕШКИ (Херсонская область), 29 июн — РИА Новости. Российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост после разлива Днепра от разрушения Каховской ГЭС, сообщил начальник штаба полка с позывным Белый. "После разрушения Каховской ГЭС мы были вынуждены убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами. Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты", — рассказал он. По его словам, численность противника небольшая, по нему ведут огонь, продолжаются разведывательные действия."Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение", — добавил офицер. Он отметил, что высадки десанта на левом берегу никогда не было, украинские силы находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек.От Антоновского моста начинается автомобильная асфальтовая дорога, ведущая через остров, далее через второй — малый, Алешкинский мост — на левый берег Днепра, который контролируют российские войска. "На нашем берегу их не было и нет. За остров мы сейчас немножко боремся. Мы свою задачу выполним в ближайшее время, и их уже скоро тут не будет", — сказал начальник штаба. По его мнению, в действиях украинского командования больше политической подоплеки, чем практического смысла. "Я так думаю, что это больше политический момент, чтобы показать свое присутствие на данном направлении. Чтобы мы не смогли воспользоваться своими резервами и сковать нас на данном направлении. Здесь, кроме самоубийственных действий, ничего не придумать. Технику они не смогут переправить, насытить свои подразделения всем необходимым тоже будет очень сложно, потому что наше систематическое огневое воздействие их очень сильно выбивает. Они действительно несут большие потери, и это просто самоубийство", — заключил Белый.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью и пропагандой киевского режима сообщения о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881030931.html
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днепр (город), херсонская область , херсон, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста

Офицер: российские военные уничтожают остатки сил ВСУ, проникшие под Антоновский мост

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой
Военнослужащий управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий управляет с боевой машины десанта противотанковой ракетой . Архивное фото
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АЛЕШКИ (Херсонская область), 29 июн — РИА Новости. Российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост после разлива Днепра от разрушения Каховской ГЭС, сообщил начальник штаба полка с позывным Белый.
"После разрушения Каховской ГЭС мы были вынуждены убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами. Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты", — рассказал он.
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По его словам, численность противника небольшая, по нему ведут огонь, продолжаются разведывательные действия.
«
"Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение", — добавил офицер.
Он отметил, что высадки десанта на левом берегу никогда не было, украинские силы находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек.
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От Антоновского моста начинается автомобильная асфальтовая дорога, ведущая через остров, далее через второй — малый, Алешкинский мост — на левый берег Днепра, который контролируют российские войска.
«
"На нашем берегу их не было и нет. За остров мы сейчас немножко боремся. Мы свою задачу выполним в ближайшее время, и их уже скоро тут не будет", — сказал начальник штаба.
По его мнению, в действиях украинского командования больше политической подоплеки, чем практического смысла.
«
"Я так думаю, что это больше политический момент, чтобы показать свое присутствие на данном направлении. Чтобы мы не смогли воспользоваться своими резервами и сковать нас на данном направлении. Здесь, кроме самоубийственных действий, ничего не придумать. Технику они не смогут переправить, насытить свои подразделения всем необходимым тоже будет очень сложно, потому что наше систематическое огневое воздействие их очень сильно выбивает. Они действительно несут большие потери, и это просто самоубийство", — заключил Белый.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью и пропагандой киевского режима сообщения о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Источник: ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
26 июня, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьХерсонВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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