https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881030328.html

ВС России выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста

ВС России выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста - РИА Новости, 29.06.2023

ВС России выбивают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста

Российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост после разлива Днепра от разрушения Каховской ГЭС, сообщил... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:08

2023-06-29T08:08

2023-06-29T08:51

специальная военная операция на украине

днепр (город)

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безопасность

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АЛЕШКИ (Херсонская область), 29 июн — РИА Новости. Российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост после разлива Днепра от разрушения Каховской ГЭС, сообщил начальник штаба полка с позывным Белый. "После разрушения Каховской ГЭС мы были вынуждены убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами. Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты", — рассказал он. По его словам, численность противника небольшая, по нему ведут огонь, продолжаются разведывательные действия."Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение", — добавил офицер. Он отметил, что высадки десанта на левом берегу никогда не было, украинские силы находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек.От Антоновского моста начинается автомобильная асфальтовая дорога, ведущая через остров, далее через второй — малый, Алешкинский мост — на левый берег Днепра, который контролируют российские войска. "На нашем берегу их не было и нет. За остров мы сейчас немножко боремся. Мы свою задачу выполним в ближайшее время, и их уже скоро тут не будет", — сказал начальник штаба. По его мнению, в действиях украинского командования больше политической подоплеки, чем практического смысла. "Я так думаю, что это больше политический момент, чтобы показать свое присутствие на данном направлении. Чтобы мы не смогли воспользоваться своими резервами и сковать нас на данном направлении. Здесь, кроме самоубийственных действий, ничего не придумать. Технику они не смогут переправить, насытить свои подразделения всем необходимым тоже будет очень сложно, потому что наше систематическое огневое воздействие их очень сильно выбивает. Они действительно несут большие потери, и это просто самоубийство", — заключил Белый.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью и пропагандой киевского режима сообщения о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.

https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881030931.html

https://ria.ru/20230626/platsdarm-1880571304.html

https://ria.ru/20230626/gaubitsa-1880455484.html

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , херсон, вооруженные силы рф, безопасность