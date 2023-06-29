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В Москве началось прощание с одним из основателей "Яблока" Шейнисом - РИА Новости, 29.06.2023
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11:47 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/sheynis-1881076714.html
В Москве началось прощание с одним из основателей "Яблока" Шейнисом
В Москве началось прощание с одним из основателей "Яблока" Шейнисом - РИА Новости, 29.06.2023
В Москве началось прощание с одним из основателей "Яблока" Шейнисом
Прощание с одним из основателей партии "Яблоко" и соавтором Конституции РФ Виктором Шейнисом началось в Москве в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:47
2023-06-29T11:47
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прощание с одним из основателей партии "Яблоко" и соавтором Конституции РФ Виктором Шейнисом началось в Москве в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Виктор Шейнис скончался в воскресенье на 93-м году жизни. Желающие проститься с Шейнисом собрались в офисе партии "Яблоко" в Москве. Проститься с политиком пришли, в том числе, представители руководства "Яблока" - председатель партии Николай Рыбаков и замруководителя фракции в заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. У гроба появились венки от партии и от "Ельцин Центра". Также в офисе партии выставили портреты Шейниса с цветами. Виктор Шейнис (родился 16 февраля 1931 года в Киеве) - член Федерального политического комитета партии. Доктор экономических наук, профессор, один из авторов российской Конституции. В 1990-1993 являлся народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 годы - заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации. С 1993 года - член "Яблока". Занимал различные посты в руководящих органах партии. С 2008 года - член Федерального политического комитета партии. С 1993 по1994 годы - заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте Российской Федерации. В 1994-1995 годах - депутат Госдумы первого созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
https://ria.ru/20230625/sheynis-1880335112.html
https://ria.ru/20230526/zhirinovskiy-1874255264.html
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москва, яблоко, общество
Москва, Яблоко, Общество
В Москве началось прощание с одним из основателей "Яблока" Шейнисом

В Москве началось прощание с одним из основателей партии "Яблоко" Виктором Шейнисом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВиктор Шейнис
Виктор Шейнис - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Виктор Шейнис. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прощание с одним из основателей партии "Яблоко" и соавтором Конституции РФ Виктором Шейнисом началось в Москве в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Виктор Шейнис скончался в воскресенье на 93-м году жизни.
Желающие проститься с Шейнисом собрались в офисе партии "Яблоко" в Москве. Проститься с политиком пришли, в том числе, представители руководства "Яблока" - председатель партии Николай Рыбаков и замруководителя фракции в заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. У гроба появились венки от партии и от "Ельцин Центра".
Также в офисе партии выставили портреты Шейниса с цветами.
Виктор Шейнис - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Руководители "Яблока" назвали Шейниса летописцем российской демократии
25 июня, 16:20
Виктор Шейнис (родился 16 февраля 1931 года в Киеве) - член Федерального политического комитета партии. Доктор экономических наук, профессор, один из авторов российской Конституции.
В 1990-1993 являлся народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 годы - заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации.
С 1993 года - член "Яблока". Занимал различные посты в руководящих органах партии. С 2008 года - член Федерального политического комитета партии.
С 1993 по1994 годы - заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте Российской Федерации. В 1994-1995 годах - депутат Госдумы первого созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
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