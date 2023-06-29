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Рябков назвал условие переговоров о контроле над вооружениями
Рябков назвал условие переговоров о контроле над вооружениями - РИА Новости, 29.06.2023
Рябков назвал условие переговоров о контроле над вооружениями
Говорить о контроле над обычными вооружениями будет возможно только после отказа коллективного Запада от враждебной антироссийской политики, сейчас это... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:49
2023-06-29T22:49
2023-06-29T22:49
россия
европа
сергей рябков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Говорить о контроле над обычными вооружениями будет возможно только после отказа коллективного Запада от враждебной антироссийской политики, сейчас это нереально, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Понятно, что сейчас достижение каких-либо договорённостей в этой области нереально – как с учетом общей крайне высокой конфронтационности, так и потому, что договороспособность "коллективного Запада" серьезно подорвана его действиями, о которых я упоминал выше. Говорить о новом издании контроля над обычными вооружениями станет возможным лишь по завершении нынешнего штормового периода европейской истории и в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики", - заявил замглавы МИД РФ в ходе выступления на Конференции государств-участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе в четверг.
https://ria.ru/20230626/ruletka-1880366981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, сергей рябков
Россия, Европа, Сергей Рябков
Рябков назвал условие переговоров о контроле над вооружениями
Рябков: переговоры по вооружениям возможны после отказа Запада от антироссийской политики