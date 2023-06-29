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Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране - РИА Новости, 29.06.2023
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12:40 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/rumyniya-1881101242.html
Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране
Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране - РИА Новости, 29.06.2023
Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране
Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил надежду, что временное присутствие американских солдат на территории страны превратится в постоянное, что позволит... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:40
2023-06-29T12:40
в мире
румыния
сша
черное море
джо байден
клаус йоханнис
энтони блинкен
нато
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КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил надежду, что временное присутствие американских солдат на территории страны превратится в постоянное, что позволит укрепить область безопасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с речью на приеме, устроенном посольством Соединенных Штатов Америки по случаю 247-й годовщины Дня Независимости. "Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, Стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии… Заверяю вас в полном сотрудничестве румынских властей в создании наилучших условий для устойчивого, надеемся, даже постоянного, присутствия в Румынии сил нашего главного стратегического партнера", - заявил Йоханнис. Он отметил, что президент США Джо Байден ранее выразил намерение "защищать каждый дюйм территории союзников". Йоханнис видит подтверждение этих слов в виде тысячи американских солдат, которые находятся на сегодняшний день в Румынии, внося вклад "в обеспечение безопасности евроатлантического пространства". Йоханнис в начале апреля высказался за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря для укрепления безопасности евроатлантического пространства. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация уже до июня намерена разработать стратегию по Черному морю. Разрабатывая документ, США исходят из того, что три государства черноморского побережья являются членами НАТО, а Украина - дружественной США страной. Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае прошлого года. На сегодняшний день в Румынии находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение.
https://ria.ru/20230615/romania-1878364121.html
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в мире, румыния, сша, черное море, джо байден, клаус йоханнис, энтони блинкен, нато
В мире, Румыния, США, Черное море, Джо Байден, Клаус Йоханнис, Энтони Блинкен, НАТО
Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране

Президент Румынии Йоханнис высказался за постоянное присутствие солдат США в стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил надежду, что временное присутствие американских солдат на территории страны превратится в постоянное, что позволит укрепить область безопасности.
Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с речью на приеме, устроенном посольством Соединенных Штатов Америки по случаю 247-й годовщины Дня Независимости.
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"Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, Стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии… Заверяю вас в полном сотрудничестве румынских властей в создании наилучших условий для устойчивого, надеемся, даже постоянного, присутствия в Румынии сил нашего главного стратегического партнера", - заявил Йоханнис.
Он отметил, что президент США Джо Байден ранее выразил намерение "защищать каждый дюйм территории союзников". Йоханнис видит подтверждение этих слов в виде тысячи американских солдат, которые находятся на сегодняшний день в Румынии, внося вклад "в обеспечение безопасности евроатлантического пространства".
Йоханнис в начале апреля высказался за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря для укрепления безопасности евроатлантического пространства. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация уже до июня намерена разработать стратегию по Черному морю. Разрабатывая документ, США исходят из того, что три государства черноморского побережья являются членами НАТО, а Украина - дружественной США страной.
Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае прошлого года. На сегодняшний день в Румынии находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение.
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3 апреля, 14:13
 
В миреРумынияСШАЧерное мореДжо БайденКлаус ЙоханнисЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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