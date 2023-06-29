https://ria.ru/20230629/rumyniya-1881101242.html

Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране

Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране - РИА Новости, 29.06.2023

Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил надежду, что временное присутствие американских солдат на территории страны превратится в постоянное, что позволит... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:40

2023-06-29T12:40

2023-06-29T12:40

в мире

румыния

сша

черное море

джо байден

клаус йоханнис

энтони блинкен

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098248_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_0f5fa90a776402d77379513ad3f7aeca.jpg

КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил надежду, что временное присутствие американских солдат на территории страны превратится в постоянное, что позволит укрепить область безопасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с речью на приеме, устроенном посольством Соединенных Штатов Америки по случаю 247-й годовщины Дня Независимости. "Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, Стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии… Заверяю вас в полном сотрудничестве румынских властей в создании наилучших условий для устойчивого, надеемся, даже постоянного, присутствия в Румынии сил нашего главного стратегического партнера", - заявил Йоханнис. Он отметил, что президент США Джо Байден ранее выразил намерение "защищать каждый дюйм территории союзников". Йоханнис видит подтверждение этих слов в виде тысячи американских солдат, которые находятся на сегодняшний день в Румынии, внося вклад "в обеспечение безопасности евроатлантического пространства". Йоханнис в начале апреля высказался за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря для укрепления безопасности евроатлантического пространства. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация уже до июня намерена разработать стратегию по Черному морю. Разрабатывая документ, США исходят из того, что три государства черноморского побережья являются членами НАТО, а Украина - дружественной США страной. Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае прошлого года. На сегодняшний день в Румынии находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение.

https://ria.ru/20230615/romania-1878364121.html

https://ria.ru/20230403/nato-1862648829.html

румыния

сша

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, сша, черное море, джо байден, клаус йоханнис, энтони блинкен, нато