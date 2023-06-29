https://ria.ru/20230629/razlivnoepivo-1881315413.html

В Ассоциации производителей пива призвали усилить контроль продаж в розлив

В Ассоциации производителей пива призвали усилить контроль продаж в розлив - РИА Новости, 29.06.2023

В Ассоциации производителей пива призвали усилить контроль продаж в розлив

Контроль за сегментом разливного пива необходимо усилить, но при этом нельзя допускать дополнительного административного давления на добросовестных... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:47

2023-06-29T20:47

2023-06-29T20:58

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153376/50/1533765014_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_84d9be08da23c08dfc665053a44f264c.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Контроль за сегментом разливного пива необходимо усилить, но при этом нельзя допускать дополнительного административного давления на добросовестных представителей индустрии и не нужно ограничивать работу легальных игроков, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов. Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают введение запрета на розничную продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями. Соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. "Ассоциацию производителей пива, солода и напитков пока к подготовке доклада не привлекали, однако мы неоднократно обращали внимание на то, что контроль за разливным сегментом необходимо усилить, ведь именно в нем сконцентрирована большая часть нелегальной, то есть неучтенной пивоваренной продукции", - сообщил Мамонтов. "При этом мы уверены, что для того, чтобы борьба с нелегальным рынком была эффективной, не нужно ограничивать работу легальных игроков", - добавил он. Любые ограничительные меры, по словам главы АПП, должны быть тщательно продуманы: например, в текущих экономических условиях нельзя допустить дополнительного административного давления на добросовестных представителей индустрии, чтобы не создать рисков для устойчивости отрасли. Самой ассоциации требуется время, чтобы детально разобраться в представленных предложениях и их официальном статусе, добавил Мамонтов.

https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880529940.html

https://ria.ru/20230210/voda-1851109100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф