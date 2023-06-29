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В Ассоциации производителей пива призвали усилить контроль продаж в розлив - РИА Новости, 29.06.2023
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20:47 29.06.2023 (обновлено: 20:58 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/razlivnoepivo-1881315413.html
В Ассоциации производителей пива призвали усилить контроль продаж в розлив
В Ассоциации производителей пива призвали усилить контроль продаж в розлив - РИА Новости, 29.06.2023
В Ассоциации производителей пива призвали усилить контроль продаж в розлив
Контроль за сегментом разливного пива необходимо усилить, но при этом нельзя допускать дополнительного административного давления на добросовестных... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:47
2023-06-29T20:58
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Контроль за сегментом разливного пива необходимо усилить, но при этом нельзя допускать дополнительного административного давления на добросовестных представителей индустрии и не нужно ограничивать работу легальных игроков, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов. Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают введение запрета на розничную продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями. Соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. "Ассоциацию производителей пива, солода и напитков пока к подготовке доклада не привлекали, однако мы неоднократно обращали внимание на то, что контроль за разливным сегментом необходимо усилить, ведь именно в нем сконцентрирована большая часть нелегальной, то есть неучтенной пивоваренной продукции", - сообщил Мамонтов. "При этом мы уверены, что для того, чтобы борьба с нелегальным рынком была эффективной, не нужно ограничивать работу легальных игроков", - добавил он. Любые ограничительные меры, по словам главы АПП, должны быть тщательно продуманы: например, в текущих экономических условиях нельзя допустить дополнительного административного давления на добросовестных представителей индустрии, чтобы не создать рисков для устойчивости отрасли. Самой ассоциации требуется время, чтобы детально разобраться в представленных предложениях и их официальном статусе, добавил Мамонтов.
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
В Ассоциации производителей пива призвали усилить контроль продаж в розлив

Эксперт: контроль продаж разливного пива надо усиливать но без давления на честных игроков

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРазливное пиво
Разливное пиво - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Разливное пиво. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Контроль за сегментом разливного пива необходимо усилить, но при этом нельзя допускать дополнительного административного давления на добросовестных представителей индустрии и не нужно ограничивать работу легальных игроков, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов.
Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают введение запрета на розничную продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями. Соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.
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"Ассоциацию производителей пива, солода и напитков пока к подготовке доклада не привлекали, однако мы неоднократно обращали внимание на то, что контроль за разливным сегментом необходимо усилить, ведь именно в нем сконцентрирована большая часть нелегальной, то есть неучтенной пивоваренной продукции", - сообщил Мамонтов.
"При этом мы уверены, что для того, чтобы борьба с нелегальным рынком была эффективной, не нужно ограничивать работу легальных игроков", - добавил он.
Любые ограничительные меры, по словам главы АПП, должны быть тщательно продуманы: например, в текущих экономических условиях нельзя допустить дополнительного административного давления на добросовестных представителей индустрии, чтобы не создать рисков для устойчивости отрасли.
Самой ассоциации требуется время, чтобы детально разобраться в представленных предложениях и их официальном статусе, добавил Мамонтов.
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