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СМИ: США не видели необходимости в разговоре Путина и Байдена после 24 июня - РИА Новости, 29.06.2023
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12:59 29.06.2023 (обновлено: 13:00 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/razgovor-1881106723.html
СМИ: США не видели необходимости в разговоре Путина и Байдена после 24 июня
СМИ: США не видели необходимости в разговоре Путина и Байдена после 24 июня - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: США не видели необходимости в разговоре Путина и Байдена после 24 июня
Вашингтон на фоне мятежа в РФ связывался с Москвой по дипканалу, при этом не запрашивал прямых переговоров президента США с российским лидером или другими... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:59
2023-06-29T13:00
в мире
россия
сша
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
джо байден
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вашингтон на фоне мятежа в РФ связывался с Москвой по дипканалу, при этом не запрашивал прямых переговоров президента США с российским лидером или другими высокопоставленными чиновниками, не видя в этом необходимости, пишет газета Politico. "Используя обычный дипломатический канал, представители администрации (Байдена) заявили своим коллегам (в РФ), что Белый дом рассматривает мятеж, возглавляемый Евгением Пригожиным, как внутреннее дело России ... Американская сторона ясно дала понять, что нет необходимости в каких-либо прямых переговорах между Байденом и Путиным или другими высокопоставленными лицами", - пишет издание. Ранее в США заявили, что считают ситуацию в сфере безопасности в России ее "внутренним делом". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880914149.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, джо байден
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Джо Байден
СМИ: США не видели необходимости в разговоре Путина и Байдена после 24 июня

Politico: Вашингтон не увидел необходимости в разговоре Путина и Байдена после 24 июня

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вашингтон на фоне мятежа в РФ связывался с Москвой по дипканалу, при этом не запрашивал прямых переговоров президента США с российским лидером или другими высокопоставленными чиновниками, не видя в этом необходимости, пишет газета Politico.
"Используя обычный дипломатический канал, представители администрации (Байдена) заявили своим коллегам (в РФ), что Белый дом рассматривает мятеж, возглавляемый Евгением Пригожиным, как внутреннее дело России ... Американская сторона ясно дала понять, что нет необходимости в каких-либо прямых переговорах между Байденом и Путиным или другими высокопоставленными лицами", - пишет издание.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Лавров прокомментировал позицию США о невмешательстве на фоне мятежа
28 июня, 15:03
Ранее в США заявили, что считают ситуацию в сфере безопасности в России ее "внутренним делом".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Гутерреш после попытки мятежа в России призвал не допускать напряженности
25 июня, 20:42
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежаДжо Байден
 
 
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