https://ria.ru/20230629/putin-1881183718.html
Путин назвал ответственное гражданское общество силой России
Путин назвал ответственное гражданское общество силой России - РИА Новости, 29.06.2023
Путин назвал ответственное гражданское общество силой России
Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета России, используя лучшие решения, нужно задавать высокие стандарты социальной... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:14
2023-06-29T15:14
2023-06-29T15:36
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета России, используя лучшие решения, нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив."Сильное, ответственное гражданское общество - основа суверенитета нашей страны. Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230629/putin-1881187845.html
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владимир путин, россия
Путин назвал ответственное гражданское общество силой России
Путин назвал ответственное гражданское общество силой России