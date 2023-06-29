https://ria.ru/20230629/puteshestviya-1880721721.html

Названы города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего

Названы города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего - РИА Новости, 29.06.2023

Названы города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего

Эксперты рассказали, в каких городах в первые шесть месяцев 2023 года самостоятельные туристы отдыхали дольше всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T04:54

2023-06-29T04:54

2023-06-29T04:54

туризм

туризм

новости - туризм

краснодарский край

таиланд

анапа

отдых в россии

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких городах в первые шесть месяцев 2023 года самостоятельные туристы отдыхали дольше всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты проанализировали данные о бронировании отелей с января по июнь в наиболее популярных российских и зарубежных направлениях. Оказалось, что внутри страны туристы обычно проживали в одной гостинице два-три дня, а за границей – около недели.В частности, в РФ путешественники больше всего времени проводили на южных курортах. Лидирует в рейтинге Анапа: там средняя продолжительность проживания в отеле составила 2,80 дня. Второе место занял Эсто-Садок, где отдыхали примерно 2,77 дня, а третье — Красная Поляна (2,59 дня). Следом идут Калининград, Сочи и Геленджик, где гости останавливались на 2,5 дня. Чуть меньше времени они провели в Зеленоградске и Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Астрахани — ровно по два дня.За границей наибольшей популярностью для длительного отпуска пользовались курорты острова Пхукет. В среднем туристы проводили там около семи дней, в Паттайе — 6,3 дня, а в Мехико — почти шесть дней. Далее в списке – Сеул, Хургада и Аланья, продолжительность пребывания в которых варьировалась от 4,5 до 5,5 дня.

https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html

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таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, краснодарский край, таиланд, анапа, отдых в россии