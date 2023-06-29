https://ria.ru/20230629/puteshestviya-1880721721.html
Названы города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего
Названы города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего - РИА Новости, 29.06.2023
Названы города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего
Эксперты рассказали, в каких городах в первые шесть месяцев 2023 года самостоятельные туристы отдыхали дольше всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:54
2023-06-29T04:54
2023-06-29T04:54
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
таиланд
анапа
отдых в россии
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких городах в первые шесть месяцев 2023 года самостоятельные туристы отдыхали дольше всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты проанализировали данные о бронировании отелей с января по июнь в наиболее популярных российских и зарубежных направлениях. Оказалось, что внутри страны туристы обычно проживали в одной гостинице два-три дня, а за границей – около недели.В частности, в РФ путешественники больше всего времени проводили на южных курортах. Лидирует в рейтинге Анапа: там средняя продолжительность проживания в отеле составила 2,80 дня. Второе место занял Эсто-Садок, где отдыхали примерно 2,77 дня, а третье — Красная Поляна (2,59 дня). Следом идут Калининград, Сочи и Геленджик, где гости останавливались на 2,5 дня. Чуть меньше времени они провели в Зеленоградске и Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Астрахани — ровно по два дня.За границей наибольшей популярностью для длительного отпуска пользовались курорты острова Пхукет. В среднем туристы проводили там около семи дней, в Паттайе — 6,3 дня, а в Мехико — почти шесть дней. Далее в списке – Сеул, Хургада и Аланья, продолжительность пребывания в которых варьировалась от 4,5 до 5,5 дня.
https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, таиланд, анапа, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Таиланд, Анапа, отдых в России
Названы города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего
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