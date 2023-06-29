https://ria.ru/20230629/prodazhi-1881027070.html

В Госдуме обсуждают возможность запрета продажи алкоголя в жилых домах

В Госдуме обсуждают возможность запрета продажи алкоголя в жилых домах - РИА Новости, 29.06.2023

В Госдуме обсуждают возможность запрета продажи алкоголя в жилых домах

В Госдуме обсуждают возможность полного запрета продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, такое предложение включено в экспертный... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T07:09

2023-06-29T07:09

2023-06-29T07:09

султан хамзаев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Госдуме обсуждают возможность полного запрета продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, такое предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. "Предусмотреть возможность полного запрета алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, принятого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, направленного в уполномоченный орган исполнительной власти", — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Также предлагается рассмотреть возможность запрета на федеральном уровне продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, если вход в эти заведения организован со стороны подъездов и дворов с детской площадкой. Кроме того, предлагается закрепить право регионов устанавливать дополнительные ограничения по времени, условиям и местам розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. В докладе также присутствует инициатива об установлении минимальной площади объекта общепита для продажи алкоголя — не менее 50 квадратных метров. Ранее в Госдуме было принято решение о создании рабочей группы по разработке законопроекта о запрете "наливаек" в многоквартирных домах. Депутат ГД Султан Хамзаев сообщал РИА Новости, что закон о запрете продажи алкоголя в ночное время в "наливайках" может быть принят в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20230628/aborty-1880950489.html

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султан хамзаев, госдума рф, общество