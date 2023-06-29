https://ria.ru/20230629/poteri-1881152961.html

ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении - РИА Новости, 29.06.2023

ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении

На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:07

2023-06-29T14:07

2023-06-29T14:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

харьковская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, вооруженные силы украины