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ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении
На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:07
2023-06-29T14:07
2023-06-29T14:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении и САУ "Акация"