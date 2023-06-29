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ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/poteri-1881152961.html
ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении
На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:07
2023-06-29T14:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке министерства.
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харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 25 человек на Купянском направлении и САУ "Акация"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация", боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке министерства.
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