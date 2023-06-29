Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру
Митрополит УПЦ Павел, находившийся под домашним арестом, приехал в Киево-Печерскую лавру
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Митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел в четверг приехал в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими, сообщило украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.
По данным телеграм-канал Lavra Live, у митрополита закончился домашний арест.
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"Арестованный ранее митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими", - говорится в сообщении издания.
Ранее Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест митрополиту до 1 июля включительно. Митрополит Павел находился под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Правоохранительные органы его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.