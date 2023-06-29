Рейтинг@Mail.ru
Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:06 29.06.2023 (обновлено: 17:38 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/pavel-1881233637.html
Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру
Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 29.06.2023
Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру
Находившийся под домашним арестом митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел в четверг приехал в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:06
2023-06-29T17:38
религия
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861787374_0:117:3000:1805_1920x0_80_0_0_2eb91e7a5611938625efafee92befbbc.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел в четверг приехал в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими, сообщило украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.По данным телеграм-канал Lavra Live, у митрополита закончился домашний арест.&quot;Арестованный ранее митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими&quot;, - говорится в сообщении издания.Ранее Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест митрополиту до 1 июля включительно. Митрополит Павел находился под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Правоохранительные органы его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861787374_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84964cf18c71cd84300fa8d6c4a25e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украина, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украина, В мире
Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру

Митрополит УПЦ Павел, находившийся под домашним арестом, приехал в Киево-Печерскую лавру

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитрополит Украинской православной церкви митрополит Павел
Митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел в четверг приехал в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими, сообщило украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.
По данным телеграм-канал Lavra Live, у митрополита закончился домашний арест.
«

"Арестованный ранее митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими", - говорится в сообщении издания.

Ранее Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест митрополиту до 1 июля включительно. Митрополит Павел находился под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Правоохранительные органы его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдание вооруженной агрессии РФ".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ
29 мая, 19:28
 
РелигияСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала