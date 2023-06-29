https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881156664.html
Полиция возбудила дело после массового отравления детей в Приамурье
Полиция возбудила дело после массового отравления детей в Приамурье - РИА Новости, 29.06.2023
Полиция возбудила дело после массового отравления детей в Приамурье
Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления более 80 детей в оздоровительном лагере "Белые горы" в Приамурье, сообщает следственное управление СК РФ по РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:14
2023-06-29T14:14
2023-06-29T14:14
происшествия
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления более 80 детей в оздоровительном лагере "Белые горы" в Приамурье, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. По данным следствия, с 28 по 29 июня в детском оздоровительном лагере в Бурейском округе сотрудники учреждения "нарушили санитарно-эпидемиологические правила", что и привело к массовому отравлению. За медицинской помощью обратилось более 80 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Врачи осмотрели отравившихся, их здоровью сейчас ничего не угрожает. По решению регионального управления Роспотребнадзора работа лагеря приостановлена. "Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Соответствующее решение об определении подследственности принято органами прокуратуры", - говорится в релизе. Как сообщало правительство области, администрация лагеря "Белые горы" пыталась скрыть факт массового отравления.
https://ria.ru/20230624/otravlenie-1880240922.html
амурская область
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происшествия, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция возбудила дело после массового отравления детей в Приамурье
Полиция возбудила дело после отравления более 80 детей в лагере "Белые горы" в Приамурье