https://ria.ru/20230629/obrazovanie-1881331544.html
РЭУ имени Плеханова и университет Аргентины договорились о сотрудничестве
РЭУ имени Плеханова и университет Аргентины договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 29.06.2023
РЭУ имени Плеханова и университет Аргентины договорились о сотрудничестве
Российский экономический университет имени Плеханова и Национальный университет Тукумана (Аргентина) договорились о сотрудничестве в сфере науки и образования,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:56
2023-06-29T23:56
2023-06-29T23:56
аргентина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
уральский федеральный университет
буэнос-айрес (город)
латинская америка
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июн - РИА Новости. Российский экономический университет имени Плеханова и Национальный университет Тукумана (Аргентина) договорились о сотрудничестве в сфере науки и образования, сообщила журналистам руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова. "Российский экономический университет имени Плеханова и Национальный университет Тукумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. Речь идёт о проведении совместных исследований, конференций, семинаров, разработке совместных образовательных программ", - сказала она. В настоящее время в Аргентине проходит Неделя российского образования, организованная Русским домом в Буэнос-Айресе. "Несмотря на определённые сложности межвузовское сотрудничество между нашими странами развивается довольно активно. Российские вузы проявляют все больший интерес к Латинской Америке и к Аргентине в частности. Кроме уже заключенных договорённостей, к подписанию готовятся ещё несколько соглашений между вузами России и Аргентины", - добавила Муратова. Ранее во вторник состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве с одним из крупнейших аргентинских вузов - Национальным университетом Артуро Хауретче. С российской стороны подписи поставили Уральский федеральный университет и Уфимский университет науки и технологий. Договоренности предусматривают совместные мероприятия и исследования, обмен преподавателями и студентами, научной, учебной и методической литературой, разработку программ двойных дипломов и многое другое.
https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880803121.html
https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880733103.html
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аргентина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), уральский федеральный университет, буэнос-айрес (город), латинская америка
Аргентина, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Уральский федеральный университет, Буэнос-Айрес (город), Латинская Америка
РЭУ имени Плеханова и университет Аргентины договорились о сотрудничестве
РЭУ имени Плеханова и Национальный университет Аргентины договорились о сотрудничестве