https://ria.ru/20230629/obrazovanie-1881331544.html

РЭУ имени Плеханова и университет Аргентины договорились о сотрудничестве

РЭУ имени Плеханова и университет Аргентины договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 29.06.2023

РЭУ имени Плеханова и университет Аргентины договорились о сотрудничестве

Российский экономический университет имени Плеханова и Национальный университет Тукумана (Аргентина) договорились о сотрудничестве в сфере науки и образования,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:56

2023-06-29T23:56

2023-06-29T23:56

аргентина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

уральский федеральный университет

буэнос-айрес (город)

латинская америка

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июн - РИА Новости. Российский экономический университет имени Плеханова и Национальный университет Тукумана (Аргентина) договорились о сотрудничестве в сфере науки и образования, сообщила журналистам руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова. "Российский экономический университет имени Плеханова и Национальный университет Тукумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. Речь идёт о проведении совместных исследований, конференций, семинаров, разработке совместных образовательных программ", - сказала она. В настоящее время в Аргентине проходит Неделя российского образования, организованная Русским домом в Буэнос-Айресе. "Несмотря на определённые сложности межвузовское сотрудничество между нашими странами развивается довольно активно. Российские вузы проявляют все больший интерес к Латинской Америке и к Аргентине в частности. Кроме уже заключенных договорённостей, к подписанию готовятся ещё несколько соглашений между вузами России и Аргентины", - добавила Муратова. Ранее во вторник состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве с одним из крупнейших аргентинских вузов - Национальным университетом Артуро Хауретче. С российской стороны подписи поставили Уральский федеральный университет и Уфимский университет науки и технологий. Договоренности предусматривают совместные мероприятия и исследования, обмен преподавателями и студентами, научной, учебной и методической литературой, разработку программ двойных дипломов и многое другое.

https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880803121.html

https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880733103.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), уральский федеральный университет, буэнос-айрес (город), латинская америка