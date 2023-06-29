https://ria.ru/20230629/nebenzya-1881329714.html

Мобилизационный резерв Украины заканчивается, заявил Небензя

Мобилизационный резерв Украины заканчивается, заявил Небензя - РИА Новости, 29.06.2023

Мобилизационный резерв Украины заканчивается, заявил Небензя

У Киева не осталось собственных вооружений, все идет к завершению мобилизационного резерва Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:21

2023-06-29T23:21

2023-06-29T23:48

киев

украина

василий небензя

в мире

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

ООН, 29 июн – РИА Новости. У Киева не осталось собственных вооружений, все идет к завершению мобилизационного резерва Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Украина сейчас способна воевать только поставляемым ей странами НАТО оружием, другого практически нет. Собственных вооружений у Украины не осталось. Зато пока еще остались украинцы, которых как стадо гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ, называемого украинцами не иначе, как "запорожской мясорубкой", - сказал Небензя. "Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет. Но мест на украинских кладбищах уже не хватает и это чрезвычайно печально", – подчеркнул он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20230623/vsu-1880087235.html

https://ria.ru/20230629/nebenzya-1881329117.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, василий небензя, в мире, владимир зеленский