https://ria.ru/20230629/nebenzya-1881329714.html
Мобилизационный резерв Украины заканчивается, заявил Небензя
Мобилизационный резерв Украины заканчивается, заявил Небензя - РИА Новости, 29.06.2023
Мобилизационный резерв Украины заканчивается, заявил Небензя
У Киева не осталось собственных вооружений, все идет к завершению мобилизационного резерва Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:21
2023-06-29T23:21
2023-06-29T23:48
киев
украина
василий небензя
в мире
владимир зеленский
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ООН, 29 июн – РИА Новости. У Киева не осталось собственных вооружений, все идет к завершению мобилизационного резерва Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Украина сейчас способна воевать только поставляемым ей странами НАТО оружием, другого практически нет. Собственных вооружений у Украины не осталось. Зато пока еще остались украинцы, которых как стадо гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ, называемого украинцами не иначе, как "запорожской мясорубкой", - сказал Небензя. "Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет. Но мест на украинских кладбищах уже не хватает и это чрезвычайно печально", – подчеркнул он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20230623/vsu-1880087235.html
https://ria.ru/20230629/nebenzya-1881329117.html
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киев, украина, василий небензя, в мире, владимир зеленский
Киев, Украина, Василий Небензя, В мире, Владимир Зеленский
Мобилизационный резерв Украины заканчивается, заявил Небензя
Небензя: своего оружия у Киева не осталось, мобилизационный резерв Украины заканчивается
ООН, 29 июн – РИА Новости. У Киева не осталось собственных вооружений, все идет к завершению мобилизационного резерва Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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"Украина сейчас способна воевать только поставляемым ей странами НАТО оружием, другого практически нет. Собственных вооружений у Украины не осталось. Зато пока еще остались украинцы, которых как стадо гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ, называемого украинцами не иначе, как "запорожской мясорубкой", - сказал Небензя. "Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет. Но мест на украинских кладбищах уже не хватает и это чрезвычайно печально", – подчеркнул он.
Небензя рассказал о "запорожской мясорубке", в которую попали ВСУ
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
Небензя: шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года