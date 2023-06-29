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На Кубани возведут четыре поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 29.06.2023
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Краснодарский край
 
19:03 29.06.2023 (обновлено: 19:05 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/natsproekt-1881295612.html
На Кубани возведут четыре поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение"
На Кубани возведут четыре поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 29.06.2023
На Кубани возведут четыре поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение"
Госконтракты на возведение четырех поликлиник заключены в Краснодарском крае, медучреждения будут построены по региональной программе нацпроекта... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:03
2023-06-29T19:05
краснодарский край
общество
здоровье - общество
краснодарский край
выселковский район
приморско-ахтарский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Госконтракты на возведение четырех поликлиник заключены в Краснодарском крае, медучреждения будут построены по региональной программе нацпроекта "Здравоохранение", сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. &quot;Заключены госконтракты на строительство четырех новых медучреждений. Это взрослые поликлиники на 500 посещений каждая в Курганинском и Выселковском районах и совмещенная на 450 посещений в Приморско-Ахтарском районе. Еще одну детскую поликлинику на 150 посещений в смену - построим в станице Елизаветинской Краснодара. Сейчас в разных городах и районах края одновременно по нацпроекту &quot;Здравоохранение&quot; строим и проектируем 19 поликлиник, восемь из них должны завершить в этом году&quot;, - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.Отмечается, что поликлиники оснастят высокотехнологичным диагностическим оборудованием – аппаратами УЗИ, стоматологическими установками. Будет закуплено оборудование для клинических лабораторий, отделений реабилитации и функциональной диагностики. Учреждения возведут по региональной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230614/kuban-1878171442.html
краснодарский край
выселковский район
приморско-ахтарский район
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общество, здоровье - общество, краснодарский край, выселковский район, приморско-ахтарский район, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Выселковский район, Приморско-Ахтарский район, Вениамин Кондратьев

На Кубани возведут четыре поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение"

© iStock.com / tomazlРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© iStock.com / tomazl
Рабочий на стройке. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Госконтракты на возведение четырех поликлиник заключены в Краснодарском крае, медучреждения будут построены по региональной программе нацпроекта "Здравоохранение", сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«

"Заключены госконтракты на строительство четырех новых медучреждений. Это взрослые поликлиники на 500 посещений каждая в Курганинском и Выселковском районах и совмещенная на 450 посещений в Приморско-Ахтарском районе. Еще одну детскую поликлинику на 150 посещений в смену - построим в станице Елизаветинской Краснодара. Сейчас в разных городах и районах края одновременно по нацпроекту "Здравоохранение" строим и проектируем 19 поликлиник, восемь из них должны завершить в этом году", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.

Отмечается, что поликлиники оснастят высокотехнологичным диагностическим оборудованием – аппаратами УЗИ, стоматологическими установками. Будет закуплено оборудование для клинических лабораторий, отделений реабилитации и функциональной диагностики.
Учреждения возведут по региональной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", добавляют в пресс-службе.

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Краснодарский крайОбществоЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайВыселковский районПриморско-Ахтарский районВениамин Кондратьев
 
 
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