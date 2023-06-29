https://ria.ru/20230629/natsproekt-1881295612.html

На Кубани возведут четыре поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение"

На Кубани возведут четыре поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 29.06.2023

На Кубани возведут четыре поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение"

Госконтракты на возведение четырех поликлиник заключены в Краснодарском крае, медучреждения будут построены по региональной программе нацпроекта... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:03

2023-06-29T19:03

2023-06-29T19:05

краснодарский край

общество

здоровье - общество

краснодарский край

выселковский район

приморско-ахтарский район

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Госконтракты на возведение четырех поликлиник заключены в Краснодарском крае, медучреждения будут построены по региональной программе нацпроекта "Здравоохранение", сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Заключены госконтракты на строительство четырех новых медучреждений. Это взрослые поликлиники на 500 посещений каждая в Курганинском и Выселковском районах и совмещенная на 450 посещений в Приморско-Ахтарском районе. Еще одну детскую поликлинику на 150 посещений в смену - построим в станице Елизаветинской Краснодара. Сейчас в разных городах и районах края одновременно по нацпроекту "Здравоохранение" строим и проектируем 19 поликлиник, восемь из них должны завершить в этом году", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.Отмечается, что поликлиники оснастят высокотехнологичным диагностическим оборудованием – аппаратами УЗИ, стоматологическими установками. Будет закуплено оборудование для клинических лабораторий, отделений реабилитации и функциональной диагностики. Учреждения возведут по региональной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230614/kuban-1878171442.html

краснодарский край

выселковский район

приморско-ахтарский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, краснодарский край, выселковский район, приморско-ахтарский район, вениамин кондратьев