СМИ: при российском ударе по Краматорску пострадали иностранные наемники
CNN: при российском ударе по Краматорску пострадали как минимум двое иностранных наемников
© AP Photo / Nariman El-MoftyУкраинский военнослужащий в Краматорске
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Украинский военнослужащий в Краматорске. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По меньшей два иностранных наемника пострадали в результате удара российской армии по Краматорску, сообщает американский телеканал CNN.
Минобороны России сообщило 28 июня о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что в Краматорске якобы погибли мирные люди, указал, что Россия атакует только инфраструктуру, связанную с военными.
По информации CNN, американский наемник Ник Дакворт заявил, что он и его "коллеги", в том числе британец Мо Хорник, получили легкие ранения.
По утверждению наемника, в пункте временной дислокации проходила "детская вечеринка", на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Он признал, что там присутствовали военные, но их якобы было "очень мало".
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы – из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск оставались от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Президент Владимир Путин заявил 16 мая, что Россия бьет по военным целям на Украины высокоточным оружием большой дальности и большой мощности, добиваясь успеха – "достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников".
В Минобороны неоднократно заявляли, что ВСУ размещают вооружение и военных в жилых домах, больницах, школах, детсадах и других гражданских объектах, используя мирное население в качестве живого щита. В Москве такие действия украинских военных называли "тактикой террористов". В Минобороны отмечали, что "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".