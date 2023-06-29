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СМИ: при российском ударе по Краматорску пострадали иностранные наемники - РИА Новости, 29.06.2023
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01:11 29.06.2023 (обновлено: 07:43 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/naemniki-1881011549.html
СМИ: при российском ударе по Краматорску пострадали иностранные наемники
СМИ: при российском ударе по Краматорску пострадали иностранные наемники - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: при российском ударе по Краматорску пострадали иностранные наемники
По меньшей два иностранных наемника пострадали в результате удара российской армии по Краматорску, сообщает американский телеканал CNN. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T01:11
2023-06-29T07:43
россия
краматорск
украина
мария захарова
дмитрий песков
вооруженные силы украины
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По меньшей два иностранных наемника пострадали в результате удара российской армии по Краматорску, сообщает американский телеканал CNN.Минобороны России сообщило 28 июня о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что в Краматорске якобы погибли мирные люди, указал, что Россия атакует только инфраструктуру, связанную с военными.По информации CNN, американский наемник Ник Дакворт заявил, что он и его "коллеги", в том числе британец Мо Хорник, получили легкие ранения.По утверждению наемника, в пункте временной дислокации проходила "детская вечеринка", на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Он признал, что там присутствовали военные, но их якобы было "очень мало".В ноябре 2022 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы – из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск оставались от одной до трех тысяч иностранных наемников. Президент Владимир Путин заявил 16 мая, что Россия бьет по военным целям на Украины высокоточным оружием большой дальности и большой мощности, добиваясь успеха – "достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников".В Минобороны неоднократно заявляли, что ВСУ размещают вооружение и военных в жилых домах, больницах, школах, детсадах и других гражданских объектах, используя мирное население в качестве живого щита. В Москве такие действия украинских военных называли "тактикой террористов". В Минобороны отмечали, что "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881009130.html
https://ria.ru/20230619/naemniki-1879049905.html
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россия, краматорск, украина, мария захарова, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире
Россия, Краматорск, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, В мире
СМИ: при российском ударе по Краматорску пострадали иностранные наемники

CNN: при российском ударе по Краматорску пострадали как минимум двое иностранных наемников

© AP Photo / Nariman El-MoftyУкраинский военнослужащий в Краматорске
Украинский военнослужащий в Краматорске - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Украинский военнослужащий в Краматорске. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По меньшей два иностранных наемника пострадали в результате удара российской армии по Краматорску, сообщает американский телеканал CNN.
Минобороны России сообщило 28 июня о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что в Краматорске якобы погибли мирные люди, указал, что Россия атакует только инфраструктуру, связанную с военными.
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По информации CNN, американский наемник Ник Дакворт заявил, что он и его "коллеги", в том числе британец Мо Хорник, получили легкие ранения.
По утверждению наемника, в пункте временной дислокации проходила "детская вечеринка", на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Он признал, что там присутствовали военные, но их якобы было "очень мало".
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы – из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск оставались от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Президент Владимир Путин заявил 16 мая, что Россия бьет по военным целям на Украины высокоточным оружием большой дальности и большой мощности, добиваясь успеха – "достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников".
В Минобороны неоднократно заявляли, что ВСУ размещают вооружение и военных в жилых домах, больницах, школах, детсадах и других гражданских объектах, используя мирное население в качестве живого щита. В Москве такие действия украинских военных называли "тактикой террористов". В Минобороны отмечали, что "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
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РоссияКраматорскУкраинаМария ЗахароваДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВ мире
 
 
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