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Ночью на нескольких участках МКАД перекроют движение
Ночью на нескольких участках МКАД перекроют движение - РИА Новости, 29.06.2023
Ночью на нескольких участках МКАД перекроют движение
Движение на нескольких участках МКАД в Москве будет закрыто ночью 30 июня с 1.00 до 5.00 из-за проведения работ, сообщается в телеграм-канале департамента... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:38
2023-06-29T19:38
2023-06-29T19:42
москва
авто
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение на нескольких участках МКАД в Москве будет закрыто ночью 30 июня с 1.00 до 5.00 из-за проведения работ, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Тридцатого июня в ночное время с 1:00 до 5:00 будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких участках МКАД в связи с проведением работ. Движение будет закрыто от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД, на съезде со Сколковского шоссе (в область) на внутреннюю сторону МКАД, на съезде со Сколковского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы
Москва, Авто, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
Ночью на нескольких участках МКАД перекроют движение
Ночью 30 июня на нескольких участках МКАД ночью перекроют движение из-за проведения работ