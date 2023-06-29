https://ria.ru/20230629/mkad-1881305423.html

Ночью на нескольких участках МКАД перекроют движение

Ночью на нескольких участках МКАД перекроют движение - РИА Новости, 29.06.2023

Ночью на нескольких участках МКАД перекроют движение

Движение на нескольких участках МКАД в Москве будет закрыто ночью 30 июня с 1.00 до 5.00 из-за проведения работ, сообщается в телеграм-канале департамента... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:38

2023-06-29T19:38

2023-06-29T19:42

москва

авто

мкад

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение на нескольких участках МКАД в Москве будет закрыто ночью 30 июня с 1.00 до 5.00 из-за проведения работ, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Тридцатого июня в ночное время с 1:00 до 5:00 будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких участках МКАД в связи с проведением работ. Движение будет закрыто от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД, на съезде со Сколковского шоссе (в область) на внутреннюю сторону МКАД, на съезде со Сколковского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230531/asfalt-1875318951.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы