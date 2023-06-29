https://ria.ru/20230629/mishustin-1881107026.html
Мишустин рассказал, что хотел стать моряком
Мишустин рассказал, что хотел стать моряком - РИА Новости, 29.06.2023
Мишустин рассказал, что хотел стать моряком
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что когда-то хотел стать моряком. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:00
2023-06-29T13:00
2023-06-29T13:00
политика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877182914_0:182:3170:1965_1920x0_80_0_0_ed8f9306e74bba1c75892b4809989f1f.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что когда-то хотел стать моряком. "Когда-то хотел стать моряком. Ну в детстве все - летчиком, моряком. Мы жили у аэропорта Шереметьево. Родители все были связаны с "Аэрофлотом". Но желание поступить в Нахимовское было до восьмого класса, реально", - сказал премьер на церемонии вручения государственных наград работникам морского и речного флотов. Мишустин отметил, что "море и океан завораживают".
https://ria.ru/20230426/mishustin-1867811191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877182914_320:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_2b943ad38cfd50760dbd431b92c58247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что хотел стать моряком
Мишустин рассказал, что до восьмого класса мечтал поступить в Нахимовское училище