https://ria.ru/20230629/mishustin-1881107026.html

Мишустин рассказал, что хотел стать моряком

Мишустин рассказал, что хотел стать моряком - РИА Новости, 29.06.2023

Мишустин рассказал, что хотел стать моряком

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что когда-то хотел стать моряком. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:00

2023-06-29T13:00

2023-06-29T13:00

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что когда-то хотел стать моряком. "Когда-то хотел стать моряком. Ну в детстве все - летчиком, моряком. Мы жили у аэропорта Шереметьево. Родители все были связаны с "Аэрофлотом". Но желание поступить в Нахимовское было до восьмого класса, реально", - сказал премьер на церемонии вручения государственных наград работникам морского и речного флотов. Мишустин отметил, что "море и океан завораживают".

https://ria.ru/20230426/mishustin-1867811191.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин