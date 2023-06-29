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Мишустин рассказал, что хотел стать моряком - РИА Новости, 29.06.2023
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13:00 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/mishustin-1881107026.html
Мишустин рассказал, что хотел стать моряком
Мишустин рассказал, что хотел стать моряком - РИА Новости, 29.06.2023
Мишустин рассказал, что хотел стать моряком
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что когда-то хотел стать моряком. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:00
2023-06-29T13:00
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что когда-то хотел стать моряком. "Когда-то хотел стать моряком. Ну в детстве все - летчиком, моряком. Мы жили у аэропорта Шереметьево. Родители все были связаны с "Аэрофлотом". Но желание поступить в Нахимовское было до восьмого класса, реально", - сказал премьер на церемонии вручения государственных наград работникам морского и речного флотов. Мишустин отметил, что "море и океан завораживают".
https://ria.ru/20230426/mishustin-1867811191.html
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что хотел стать моряком

Мишустин рассказал, что до восьмого класса мечтал поступить в Нахимовское училище

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что когда-то хотел стать моряком.
"Когда-то хотел стать моряком. Ну в детстве все - летчиком, моряком. Мы жили у аэропорта Шереметьево. Родители все были связаны с "Аэрофлотом". Но желание поступить в Нахимовское было до восьмого класса, реально", - сказал премьер на церемонии вручения государственных наград работникам морского и речного флотов.
Мишустин отметил, что "море и океан завораживают".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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