https://ria.ru/20230629/medved-1881134880.html

В центре Томска застрелили медведя

В центре Томска застрелили медведя - РИА Новости, 29.06.2023

В центре Томска застрелили медведя

В Томске застрелили медведя, бегавшего ночью в четверг по центру города, сообщил региональный департамент охотничьего и рыбного хозяйства в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:43

2023-06-29T13:43

2023-06-29T15:53

происшествия

томск

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НОВОСИБИРСК, 29 июн — РИА Новости. В Томске застрелили медведя, бегавшего ночью в четверг по центру города, сообщил региональный департамент охотничьего и рыбного хозяйства в Telegram-канале."Специалисты комитета охоты прибыли на место нахождения опасного зверя, оцепленное сотрудниками полиции. В целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан сотрудниками правоохранительных органов было принято решение о применении огнестрельного оружия для обезвреживания дикого животного", — говорится в публикации.После осмотра специалистами тушу медведя направили на утилизацию в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.По последним данным, в Томской области проживает 9982 медведей. Наибольшее количество хищников обитает в Верхнекетском районе — 1428 особей. При этом в Томском районе зарегистрировано чуть более 600 медведей.

https://ria.ru/20230619/medved-1879128318.html

томск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, томск