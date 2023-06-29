https://ria.ru/20230629/mattekhbaza-1881202726.html

Руденя: Тверская область укрепляет маттехбазу школ и детских садов

Руденя: Тверская область укрепляет маттехбазу школ и детских садов - РИА Новости, 29.06.2023

Руденя: Тверская область укрепляет маттехбазу школ и детских садов

Тверская область укрепляет материально-техническую базу школ и детских садов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:12

2023-06-29T16:12

2023-06-29T16:12

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 29 июн — РИА Новости. Тверская область укрепляет материально-техническую базу школ и детских садов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по итогам работы правительства региона."В прошлом году открыты детские сады в Твери и Вышнем Волочке, в начале июня текущего года в Твери введен в эксплуатацию новый детский сад. Всего в 2019-2023 годах в Тверской области построено 13 детских дошкольных учреждений на 1720 мест. Обеспечено укрепление материально-технической базы 14 детских садов, установлены уличные игровые комплексы в 55 садах", – сказал Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2022 году было продолжено обновление школьного автопарка, приобретено 38 автобусов. Укреплена материально-техническая база 150 школ.С прошлого года началась реализация регионального проекта по комплексной модернизации школьной системы образования. Завершен комплексный капитальный ремонт четырех школ, в 2023 году планируется провести работы в 15 школах.В настоящее время ведется строительство пяти школ в Твери, Максатихе, Дмитровой Горе и Вахонино, рассчитанных на обучение более 3 тысяч ребят, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230620/mattekhbaza-1879412475.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя