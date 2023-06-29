https://ria.ru/20230629/materinstvo-1881313798.html

Проект Мордовии о материнстве вошел в Топ-10 "Идей для нового времени"

Проект Мордовии о материнстве вошел в Топ-10 "Идей для нового времени" - РИА Новости, 29.06.2023

Проект Мордовии о материнстве вошел в Топ-10 "Идей для нового времени"

Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в Топ-10 на форуме "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:37

2023-06-29T20:37

2023-06-29T20:45

республика мордовия

общество

москва

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в Топ-10 на форуме "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артём Здунов 29 июня в Москве принял участие во всероссийском форуме "Сильные идеи для нового времени", который проводится Агентством стратегических инициатив. Цель форума - поиск и поддержка новых проектов, которые должны укрепить суверенитет нашей страны, помочь ее всестороннему развитию. "В этом году на конкурс поступило 24 тысячи идей со всей страны. 11 проектов из Мордовии вошли в тысячу лучших, в их числе - "Трудоустройство бывших заключенных", "Создание совместных домов-интернатов для детей-сирот и престарелых", "Проектный офис по реализации гражданских инициатив на селе". В Топ-10 лучших инициатив вошел проект по поддержке материнства, реализуемый в Мордовии при поддержке Артёма Здунова. Автор и координатор проекта - президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина", - говорится в сообщении. Проект направлен на объединение разных сфер общества в защиту жизни до рождения, поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора, помощь беременным и семьям с детьми до трех лет в трудной жизненной ситуации. Проект включает в себя ведение единой тактики общения с беременными, модернизацию женских консультаций, подарочные наборы для новорожденных. "Два важных проекта у нас касались народосбережения и развития человеческого капитала - это поддержка материнства и трудоустройство бывших заключенных. Первый направлен на то, чтобы уберечь женщин от абортов, их профилактикой мы занимаемся вместе с врачами. В республике мы смогли в государственных клиниках снизить количество абортов на 42%. Я считаю, что это достижение, которое можно тиражировать", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Глава Мордовии также отметил актуальность проекта по трудоустройству бывших заключенных. "Пока в стране процент трудоустройства таких людей не очень высокий. Но мы смогли с 3% до 48% его поднять - за счет того, что работодатели приезжают в исправительные учреждения, начинают работать с заключенными, проводят экзамены. И после выхода из колоний люди оказываются сразу с работой, жильем и перспективами на жизнь", - подчеркнул руководитель республики.

https://ria.ru/20230419/pedagogi-1866292969.html

https://ria.ru/20230302/pitanie-1855487801.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, артем здунов, республика мордовия