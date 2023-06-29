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Мантуров посетил завод по производству ракет-носителей "Ангара" - РИА Новости, 29.06.2023
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10:46 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/manturov-1881058655.html
Мантуров посетил завод по производству ракет-носителей "Ангара"
Мантуров посетил завод по производству ракет-носителей "Ангара" - РИА Новости, 29.06.2023
Мантуров посетил завод по производству ракет-носителей "Ангара"
Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров совместно с главой Омской области Виталием Хоценко посетили предприятие "Полет", на котором... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:46
2023-06-29T10:46
россия
омская область
денис мантуров
виталий хоценко
роскосмос
экономика
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ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров совместно с главой Омской области Виталием Хоценко посетили предприятие "Полет", на котором производятся ракеты "Ангара", рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства. "Полет" более 80 лет специализируется на выпуске авиационной и ракетно-космической техники. На заводе организовано производство ракетных модулей для семейства ракет-носителей "Ангара". "Продолжает осуществляется программа реконструкции и технического перевооружения для серийного производства ракет-носителей "Ангара". В 2018 году госкорпорацией "Роскосмос" утвержден план мероприятий по созданию на базе "Полета" производства замкнутого цикла ракет-носителей этого семейства ракет. Денис Мантуров и Виталий Хоценко ознакомились с работой производства", - рассказали в пресс-службе. На данный момент смонтировано 90% оборудования, необходимого для производства "Ангары" по замкнутому циклу. Проведена реконструкция 38 тысяч квадратных метров производственных и вспомогательных площадей. По завершении программы "Полет" сможет выпускать в год восемь ракет тяжелого класса "Ангара-А5" и две ракеты легкого класса "Ангара-1.2".
https://ria.ru/20230629/omsk-1881051642.html
https://ria.ru/20230524/orden-1873908465.html
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россия, омская область, денис мантуров, виталий хоценко, роскосмос, экономика
Россия, Омская область, Денис Мантуров, Виталий Хоценко, Роскосмос, Экономика
Мантуров посетил завод по производству ракет-носителей "Ангара"

Вице-премьер Мантуров посетил омский завод "Полет" по производству ракет "Ангара"

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкРакета "Ангара-1.2"
Ракета Ангара-1.2 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Роскосмос
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Ракета "Ангара-1.2". Архивное фото
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ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров совместно с главой Омской области Виталием Хоценко посетили предприятие "Полет", на котором производятся ракеты "Ангара", рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
"Полет" более 80 лет специализируется на выпуске авиационной и ракетно-космической техники. На заводе организовано производство ракетных модулей для семейства ракет-носителей "Ангара".
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"Продолжает осуществляется программа реконструкции и технического перевооружения для серийного производства ракет-носителей "Ангара". В 2018 году госкорпорацией "Роскосмос" утвержден план мероприятий по созданию на базе "Полета" производства замкнутого цикла ракет-носителей этого семейства ракет. Денис Мантуров и Виталий Хоценко ознакомились с работой производства", - рассказали в пресс-службе.
На данный момент смонтировано 90% оборудования, необходимого для производства "Ангары" по замкнутому циклу. Проведена реконструкция 38 тысяч квадратных метров производственных и вспомогательных площадей.
По завершении программы "Полет" сможет выпускать в год восемь ракет тяжелого класса "Ангара-А5" и две ракеты легкого класса "Ангара-1.2".
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РоссияОмская областьДенис МантуровВиталий ХоценкоРоскосмосЭкономика
 
 
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