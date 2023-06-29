https://ria.ru/20230629/manturov-1881058655.html

Мантуров посетил завод по производству ракет-носителей "Ангара"

Мантуров посетил завод по производству ракет-носителей "Ангара" - РИА Новости, 29.06.2023

Мантуров посетил завод по производству ракет-носителей "Ангара"

Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров совместно с главой Омской области Виталием Хоценко посетили предприятие "Полет", на котором... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:46

2023-06-29T10:46

2023-06-29T10:46

россия

омская область

денис мантуров

виталий хоценко

роскосмос

экономика

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ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров совместно с главой Омской области Виталием Хоценко посетили предприятие "Полет", на котором производятся ракеты "Ангара", рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства. "Полет" более 80 лет специализируется на выпуске авиационной и ракетно-космической техники. На заводе организовано производство ракетных модулей для семейства ракет-носителей "Ангара". "Продолжает осуществляется программа реконструкции и технического перевооружения для серийного производства ракет-носителей "Ангара". В 2018 году госкорпорацией "Роскосмос" утвержден план мероприятий по созданию на базе "Полета" производства замкнутого цикла ракет-носителей этого семейства ракет. Денис Мантуров и Виталий Хоценко ознакомились с работой производства", - рассказали в пресс-службе. На данный момент смонтировано 90% оборудования, необходимого для производства "Ангары" по замкнутому циклу. Проведена реконструкция 38 тысяч квадратных метров производственных и вспомогательных площадей. По завершении программы "Полет" сможет выпускать в год восемь ракет тяжелого класса "Ангара-А5" и две ракеты легкого класса "Ангара-1.2".

https://ria.ru/20230629/omsk-1881051642.html

https://ria.ru/20230524/orden-1873908465.html

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, омская область, денис мантуров, виталий хоценко, роскосмос, экономика