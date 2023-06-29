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СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве - РИА Новости, 29.06.2023
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12:33 29.06.2023 (обновлено: 14:31 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/malchik-1881099091.html
СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве
СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве - РИА Новости, 29.06.2023
СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве
В убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге подозревают его приемную мать, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:33
2023-06-29T14:31
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. В убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге подозревают его приемную мать, сообщило региональное управление СК."В ходе расследования &lt;...&gt; установлено, что опекуном мальчика в августе 2019 года была определена 33-летняя жительница Екатеринбурга. Подозреваемая в совершении убийства малолетнего задержана", — говорится в пресс-релизе.Об исчезновении ребенка стало известно в понедельник, опекунша заявила, что он ушел в неизвестном направлении. Начались масштабные поиски, в которых участвовали более полутора тысяч человек.Сегодня утром тело мальчика нашли в большой сумке в гаражах недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад.Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что приемная мать скрывала гибель мальчика, накануне ее задержали.По данным МВД, у нее еще пятеро детей — трое своих и двое приемных. Сейчас их поместили в социальное учреждение.В отношении сотрудников органов опеки открыто уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее смерть человека".
https://ria.ru/20230629/semya-1881080011.html
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Свердловская область
СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве

СК заподозрил опекуна шестилетнего мальчика, погибшего в Екатеринбурге, в его убийстве

© Фото : УМВД по ЕкатеринбургуГараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика
Гараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : УМВД по Екатеринбургу
Гараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. В убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге подозревают его приемную мать, сообщило региональное управление СК.
"В ходе расследования <...> установлено, что опекуном мальчика в августе 2019 года была определена 33-летняя жительница Екатеринбурга. Подозреваемая в совершении убийства малолетнего задержана", — говорится в пресс-релизе.
Цветы и мягкие игрушки у дома в Екатеринбурге, где жил шестилетний мальчик, тело которого нашли в четверг - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге
Вчера, 11:52
Об исчезновении ребенка стало известно в понедельник, опекунша заявила, что он ушел в неизвестном направлении. Начались масштабные поиски, в которых участвовали более полутора тысяч человек.
Сегодня утром тело мальчика нашли в большой сумке в гаражах недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад.
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что приемная мать скрывала гибель мальчика, накануне ее задержали.
По данным МВД, у нее еще пятеро детей — трое своих и двое приемных. Сейчас их поместили в социальное учреждение.
В отношении сотрудников органов опеки открыто уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее смерть человека".
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Знакомая рассказала об опекуне мальчика, погибшего в Екатеринбурге
Вчера, 11:23
 
ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСвердловская область
 
 
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