https://ria.ru/20230629/malchik-1881099091.html

СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве

СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве - РИА Новости, 29.06.2023

СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве

В убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге подозревают его приемную мать, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:33

2023-06-29T12:33

2023-06-29T14:31

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. В убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге подозревают его приемную мать, сообщило региональное управление СК."В ходе расследования <...> установлено, что опекуном мальчика в августе 2019 года была определена 33-летняя жительница Екатеринбурга. Подозреваемая в совершении убийства малолетнего задержана", — говорится в пресс-релизе.Об исчезновении ребенка стало известно в понедельник, опекунша заявила, что он ушел в неизвестном направлении. Начались масштабные поиски, в которых участвовали более полутора тысяч человек.Сегодня утром тело мальчика нашли в большой сумке в гаражах недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад.Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что приемная мать скрывала гибель мальчика, накануне ее задержали.По данным МВД, у нее еще пятеро детей — трое своих и двое приемных. Сейчас их поместили в социальное учреждение.В отношении сотрудников органов опеки открыто уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее смерть человека".

https://ria.ru/20230629/semya-1881080011.html

https://ria.ru/20230629/opekun-1881069736.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия, свердловская область