https://ria.ru/20230629/malchik-1881099091.html
СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве
СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве - РИА Новости, 29.06.2023
СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве
В убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге подозревают его приемную мать, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:33
2023-06-29T12:33
2023-06-29T14:31
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881061687_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d906a9a225c636a1115f190b9087987.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. В убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге подозревают его приемную мать, сообщило региональное управление СК."В ходе расследования <...> установлено, что опекуном мальчика в августе 2019 года была определена 33-летняя жительница Екатеринбурга. Подозреваемая в совершении убийства малолетнего задержана", — говорится в пресс-релизе.Об исчезновении ребенка стало известно в понедельник, опекунша заявила, что он ушел в неизвестном направлении. Начались масштабные поиски, в которых участвовали более полутора тысяч человек.Сегодня утром тело мальчика нашли в большой сумке в гаражах недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад.Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что приемная мать скрывала гибель мальчика, накануне ее задержали.По данным МВД, у нее еще пятеро детей — трое своих и двое приемных. Сейчас их поместили в социальное учреждение.В отношении сотрудников органов опеки открыто уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее смерть человека".
https://ria.ru/20230629/semya-1881080011.html
https://ria.ru/20230629/opekun-1881069736.html
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881061687_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3a3f298b85f17ce7a7be6e9a5bf760b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Свердловская область
СК заподозрил опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика в его убийстве
СК заподозрил опекуна шестилетнего мальчика, погибшего в Екатеринбурге, в его убийстве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости.
В убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге подозревают его приемную мать, сообщило
региональное управление СК.
"В ходе расследования <...> установлено, что опекуном мальчика в августе 2019 года была определена 33-летняя жительница Екатеринбурга. Подозреваемая в совершении убийства малолетнего задержана", — говорится в пресс-релизе.
Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге
Об исчезновении ребенка стало известно в понедельник, опекунша заявила, что он ушел в неизвестном направлении. Начались масштабные поиски, в которых участвовали более полутора тысяч человек.
Сегодня утром тело мальчика нашли в большой сумке в гаражах недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад.
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области
Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что приемная мать скрывала гибель мальчика, накануне ее задержали.
По данным МВД, у нее еще пятеро детей — трое своих и двое приемных. Сейчас их поместили в социальное учреждение.
В отношении сотрудников органов опеки открыто уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее смерть человека".
Знакомая рассказала об опекуне мальчика, погибшего в Екатеринбурге