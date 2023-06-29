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Муфтий Северного Кавказа заявил, что мусульмане гордятся своим президентом - РИА Новости, 29.06.2023
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16:00 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/koran-1881199448.html
Муфтий Северного Кавказа заявил, что мусульмане гордятся своим президентом
Муфтий Северного Кавказа заявил, что мусульмане гордятся своим президентом - РИА Новости, 29.06.2023
Муфтий Северного Кавказа заявил, что мусульмане гордятся своим президентом
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что подаренный ему в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:00
2023-06-29T16:00
северный кавказ
владимир путин
исмаил бердиев
россия
европа
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что подаренный ему в Дербенте Коран займет достойное место в Кремле, сказал, что российские мусульмане гордятся своим президентом. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. В ходе визита в мечеть президент заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил. "В ходе своего визита на Северный Кавказ именно в Курбан-байрам Владимир Путин получил от мусульман в подарок Коран. Президент сказал, что священное писание мусульман займет достойное место в Кремле. Мы гордимся своим президентом. Он пример главам многих стран", - сказал Бердиев РИА Новости. Он отметил, что Путин с большим уважением относится к традициям мусульман, их религиозным чувствам. "Меня часто спрашивают, в том числе иностранные политики и религиозные деятели, почему Путин так популярен не только в России, но и исламском мире. Ответ простой - Владимир Владимирович тот человек, который держит свое слово и заботится о каждом гражданине своего государства", - сообщил Бердиев. Муфтий добавил, что "это в Европе сжигают Коран", а россияне демонстрируют сплоченность и единство.
https://ria.ru/20230628/koran-1880990646.html
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северный кавказ, владимир путин, исмаил бердиев, россия, европа
Северный Кавказ, Владимир Путин, Исмаил Бердиев, Россия, Европа
Муфтий Северного Кавказа заявил, что мусульмане гордятся своим президентом

Муфтий Северного Кавказа о словах Путина о Коране: мусульмане гордятся своим президентом

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что подаренный ему в Дербенте Коран займет достойное место в Кремле, сказал, что российские мусульмане гордятся своим президентом.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. В ходе визита в мечеть президент заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения древнейшей в России мечети Джума-мечеть в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Путину подарили Коран в Дербенте
28 июня, 20:42
«
"В ходе своего визита на Северный Кавказ именно в Курбан-байрам Владимир Путин получил от мусульман в подарок Коран. Президент сказал, что священное писание мусульман займет достойное место в Кремле. Мы гордимся своим президентом. Он пример главам многих стран", - сказал Бердиев РИА Новости.
Он отметил, что Путин с большим уважением относится к традициям мусульман, их религиозным чувствам.
"Меня часто спрашивают, в том числе иностранные политики и религиозные деятели, почему Путин так популярен не только в России, но и исламском мире. Ответ простой - Владимир Владимирович тот человек, который держит свое слово и заботится о каждом гражданине своего государства", - сообщил Бердиев.
Муфтий добавил, что "это в Европе сжигают Коран", а россияне демонстрируют сплоченность и единство.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин
28 июня, 20:41
 
Северный КавказВладимир ПутинИсмаил БердиевРоссияЕвропа
 
 
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