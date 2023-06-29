Рейтинг@Mail.ru
В КЧР задержали семь человек по делу о хищении более ста миллионов рублей - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 29.06.2023 (обновлено: 13:23 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/khischenie-1881043295.html
В КЧР задержали семь человек по делу о хищении более ста миллионов рублей
В КЧР задержали семь человек по делу о хищении более ста миллионов рублей - РИА Новости, 29.06.2023
В КЧР задержали семь человек по делу о хищении более ста миллионов рублей
В Карачаево-Черкесии раскрыли коррупционную группу во главе с зампредом правительства республики, члены которой украли более 100 миллионов рублей на программе... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:51
2023-06-29T13:23
происшествия
россия
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881066091_0:59:1711:1021_1920x0_80_0_0_074f51bde990fb300c9e4081fcc1905a.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии раскрыли коррупционную группу во главе с зампредом правительства республики, члены которой украли более 100 миллионов рублей на программе здравоохранения, сообщили в ФСБ и МВД."Совместно выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства КЧР", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, не раскрывая имя.Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об Ирине Гербековой. Всего по делу задержали семь человек.В состав группы входили также руководители республиканской клинической больницы и бизнесмены.По данным следствия, они похищали бюджетные деньги, предназначенные для закупок лекарств, медицинского оборудования и выплаты зарплат медикам. Как отметили в ФСБ, при обысках у фигурантов дела изъяли крупные суммы.Уголовное дело расследуют по статье "Организация преступного сообщества".
https://ria.ru/20230523/khischenie-1873683656.html
https://ria.ru/20230619/vzyatki-1879045091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881066091_136:0:1576:1080_1920x0_80_0_0_968558491c858ffc91ea8717a90b0541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ирина волк
Происшествия, Россия, Ирина Волк
В КЧР задержали семь человек по делу о хищении более ста миллионов рублей

В КЧР раскрыли коррупционную группу из семи человек, похитивших более ста миллионов рублей

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы во главе с зампредом правительства КЧР. Стоп-кадр видео
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы во главе с зампредом правительства КЧР. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии раскрыли коррупционную группу во главе с зампредом правительства республики, члены которой украли более 100 миллионов рублей на программе здравоохранения, сообщили в ФСБ и МВД.
"Совместно выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства КЧР", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, не раскрывая имя.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Карелии главу района и чемпиона мира по самбо заподозрили в хищении
23 мая, 16:49
Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об Ирине Гербековой. Всего по делу задержали семь человек.
В состав группы входили также руководители республиканской клинической больницы и бизнесмены.
По данным следствия, они похищали бюджетные деньги, предназначенные для закупок лекарств, медицинского оборудования и выплаты зарплат медикам.
Как отметили в ФСБ, при обысках у фигурантов дела изъяли крупные суммы.
Уголовное дело расследуют по статье "Организация преступного сообщества".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Приморье добиваются изъятия квартиры бравшего взятки экс-полицейского
19 июня, 04:53
 
ПроисшествияРоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала