https://ria.ru/20230629/khischenie-1881043295.html

В КЧР задержали семь человек по делу о хищении более ста миллионов рублей

В КЧР задержали семь человек по делу о хищении более ста миллионов рублей - РИА Новости, 29.06.2023

В КЧР задержали семь человек по делу о хищении более ста миллионов рублей

В Карачаево-Черкесии раскрыли коррупционную группу во главе с зампредом правительства республики, члены которой украли более 100 миллионов рублей на программе... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:51

2023-06-29T09:51

2023-06-29T13:23

происшествия

россия

ирина волк

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии раскрыли коррупционную группу во главе с зампредом правительства республики, члены которой украли более 100 миллионов рублей на программе здравоохранения, сообщили в ФСБ и МВД."Совместно выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства КЧР", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, не раскрывая имя.Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об Ирине Гербековой. Всего по делу задержали семь человек.В состав группы входили также руководители республиканской клинической больницы и бизнесмены.По данным следствия, они похищали бюджетные деньги, предназначенные для закупок лекарств, медицинского оборудования и выплаты зарплат медикам. Как отметили в ФСБ, при обысках у фигурантов дела изъяли крупные суммы.Уголовное дело расследуют по статье "Организация преступного сообщества".

https://ria.ru/20230523/khischenie-1873683656.html

https://ria.ru/20230619/vzyatki-1879045091.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, ирина волк