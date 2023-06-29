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Минобороны рассказало об украинских потерях на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/kherson-1881153095.html
Минобороны рассказало об украинских потерях на Херсонском направлении
Минобороны рассказало об украинских потерях на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
Минобороны рассказало об украинских потерях на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:07
2023-06-29T14:07
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны рассказало об украинских потерях на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Херсонском направлении

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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