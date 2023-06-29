https://ria.ru/20230629/kherson-1881153095.html

Минобороны рассказало об украинских потерях на Херсонском направлении

Минобороны рассказало об украинских потерях на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.06.2023

Минобороны рассказало об украинских потерях на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:07

2023-06-29T14:07

2023-06-29T14:07

специальная военная операция на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия