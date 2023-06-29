https://ria.ru/20230629/kazakhstan-1881027570.html

В Казахстане заявили о приоритете российского запроса в деле Кислицина

В Казахстане заявили о приоритете российского запроса в деле Кислицина - РИА Новости, 29.06.2023

В Казахстане заявили о приоритете российского запроса в деле Кислицина

Запрос России на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина будет иметь приоритет над американским, заявил РИА Новости замгенпрокурора Казахстана Улан... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T07:21

2023-06-29T07:21

2023-06-29T07:37

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казахстан

никита кислицин

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в мире

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АСТАНА, 29 июн - РИА Новости. Запрос России на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина будет иметь приоритет над американским, заявил РИА Новости замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов."Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, они достаточно серьезные", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Байжанов добавил, что Астана изучит основания, изложенные в запросах России и США. По его словам, необходимо установить, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые ему инкриминируют в Штатах. Кроме того, отметил замгенпрокурора, инициаторы запроса должны предоставить доказательства обоснованности своего запроса."Только после разбирательства будут приниматься меры", - сказал Байжанов.Аналогичная процедура будет применяться в случае рассмотрения запроса от российской стороны, добавил собеседник агентства. При этом он отметил, что у Кислицина есть право запросить убежище в Казахстане.В среду стало известно, что сотрудник компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. Власти республики изучают основания для экстрадиции по запросу в США. В компании РИА Новости заявили, что претензии к Кислицину в этом случае связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал журналистом.В то же время Тверской районный суд Москвы 28 июня заочно арестовал Кислицина по подозрению в неправомерном доступе к данным. Его карточка появилась в базе данных розыска МВД.Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. в США. Кроме того, Астану призвали прояснить ситуацию с его задержанием и обеспечить допуск к россиянину. В МИД Казахстана направлена соответствующая нота.F.A.C.C.T — преемник компании Group-IB в России. Основной акционер ее российского юрлица — Илья Сачков, дело которого о госизмене начнут рассматривать в суде 6 июля. Никита Кислицин занимает там должность руководителя департамента разработки решений по противодействию сложным кибератакам.

https://ria.ru/20230414/shpionazh-1865421232.html

https://ria.ru/20230502/cherkasov-1869038822.html

россия

алма-ата

казахстан

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россия, алма-ата, казахстан, никита кислицин, евгений бобров, в мире