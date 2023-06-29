https://ria.ru/20230629/gostinitsy-1881030557.html

На четырех красноярских территориях появятся модульные гостиницы

На четырех красноярских территориях появятся модульные гостиницы - РИА Новости, 29.06.2023

На четырех красноярских территориях появятся модульные гостиницы

Модульные гостиницы в рамках развития туризма в течение двух лет появятся в трех районах и городе Дивногорске Красноярского края, сообщает краевое Агентство по... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:09

2023-06-29T08:09

2023-06-29T08:09

красноярский край

дивногорск

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КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Модульные гостиницы в рамках развития туризма в течение двух лет появятся в трех районах и городе Дивногорске Красноярского края, сообщает краевое Агентство по туризму. По его данным, край вошел в число регионов–получателей федеральных субсидий на строительство модульных отелей по итогам конкурса инвестиционных проектов, который прошел в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Уже в этом году регион получит 15,2 миллиона рублей, и еще 18,7 миллиона - в 2024 году. Всего в ближайшие два года на эти цели в России выделят 11 миллиардов рублей. Модульные гостиницы, подходящие для круглогодичного отдыха, появятся в Новоселовском, Березовском, Абанском районах и городе Дивногорске", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230619/razvitie-1879061460.html

красноярский край

дивногорск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, дивногорск