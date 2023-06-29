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На четырех красноярских территориях появятся модульные гостиницы - РИА Новости, 29.06.2023
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08:09 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/gostinitsy-1881030557.html
На четырех красноярских территориях появятся модульные гостиницы
На четырех красноярских территориях появятся модульные гостиницы - РИА Новости, 29.06.2023
На четырех красноярских территориях появятся модульные гостиницы
Модульные гостиницы в рамках развития туризма в течение двух лет появятся в трех районах и городе Дивногорске Красноярского края, сообщает краевое Агентство по... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:09
2023-06-29T08:09
красноярский край
дивногорск
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КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Модульные гостиницы в рамках развития туризма в течение двух лет появятся в трех районах и городе Дивногорске Красноярского края, сообщает краевое Агентство по туризму. По его данным, край вошел в число регионов–получателей федеральных субсидий на строительство модульных отелей по итогам конкурса инвестиционных проектов, который прошел в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Уже в этом году регион получит 15,2 миллиона рублей, и еще 18,7 миллиона - в 2024 году. Всего в ближайшие два года на эти цели в России выделят 11 миллиардов рублей. Модульные гостиницы, подходящие для круглогодичного отдыха, появятся в Новоселовском, Березовском, Абанском районах и городе Дивногорске", - говорится в сообщении.
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красноярский край, дивногорск
Красноярский край, Дивногорск

На четырех красноярских территориях появятся модульные гостиницы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди гуляют и занимаются спортом на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
Люди гуляют и занимаются спортом на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Люди гуляют и занимаются спортом на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Модульные гостиницы в рамках развития туризма в течение двух лет появятся в трех районах и городе Дивногорске Красноярского края, сообщает краевое Агентство по туризму.
По его данным, край вошел в число регионов–получателей федеральных субсидий на строительство модульных отелей по итогам конкурса инвестиционных проектов, который прошел в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Уже в этом году регион получит 15,2 миллиона рублей, и еще 18,7 миллиона - в 2024 году. Всего в ближайшие два года на эти цели в России выделят 11 миллиардов рублей. Модульные гостиницы, подходящие для круглогодичного отдыха, появятся в Новоселовском, Березовском, Абанском районах и городе Дивногорске", - говорится в сообщении.
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