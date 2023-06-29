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ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже - РИА Новости, 29.06.2023
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16:19 29.06.2023 (обновлено: 16:55 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/fsb-1881204014.html
ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже
ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже - РИА Новости, 29.06.2023
ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже
ФСБ просит арестовать нового подозреваемого или подозреваемую в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:19
2023-06-29T16:55
происшествия
фсб
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ФСБ просит арестовать нового подозреваемого или подозреваемую в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ищук Е.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Ему или ей (пол из фамилии неясен, а никакие детали не раскрываются) вменяется статья 276 УК РФ (шпионаж). Это означает, что этот человек - иностранец или иностранка, поскольку россиянам в таком случае вменяется статья "Государственная измена".Фабула уголовного дела неясна, предъявлено ли обвинение - тоже.
https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html
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происшествия, фсб
Происшествия, ФСБ
ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже

ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже по фамилии Ищук

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ФСБ просит арестовать нового подозреваемого или подозреваемую в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ищук Е.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ему или ей (пол из фамилии неясен, а никакие детали не раскрываются) вменяется статья 276 УК РФ (шпионаж). Это означает, что этот человек - иностранец или иностранка, поскольку россиянам в таком случае вменяется статья "Государственная измена".
Фабула уголовного дела неясна, предъявлено ли обвинение - тоже.
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