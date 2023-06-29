https://ria.ru/20230629/fsb-1881204014.html

ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже

ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже - РИА Новости, 29.06.2023

ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже

ФСБ просит арестовать нового подозреваемого или подозреваемую в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:19

2023-06-29T16:19

2023-06-29T16:55

происшествия

фсб

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ФСБ просит арестовать нового подозреваемого или подозреваемую в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ищук Е.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Ему или ей (пол из фамилии неясен, а никакие детали не раскрываются) вменяется статья 276 УК РФ (шпионаж). Это означает, что этот человек - иностранец или иностранка, поскольку россиянам в таком случае вменяется статья "Государственная измена".Фабула уголовного дела неясна, предъявлено ли обвинение - тоже.

https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, фсб