https://ria.ru/20230629/fsb-1881204014.html
ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже
ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже - РИА Новости, 29.06.2023
ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже
ФСБ просит арестовать нового подозреваемого или подозреваемую в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:19
2023-06-29T16:19
2023-06-29T16:55
происшествия
фсб
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ФСБ просит арестовать нового подозреваемого или подозреваемую в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ищук Е.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Ему или ей (пол из фамилии неясен, а никакие детали не раскрываются) вменяется статья 276 УК РФ (шпионаж). Это означает, что этот человек - иностранец или иностранка, поскольку россиянам в таком случае вменяется статья "Государственная измена".Фабула уголовного дела неясна, предъявлено ли обвинение - тоже.
https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фсб
ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже
ФСБ попросила суд арестовать фигуранта дела о шпионаже по фамилии Ищук
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ФСБ просит арестовать нового подозреваемого или подозреваемую в шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ищук Е.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ему или ей (пол из фамилии неясен, а никакие детали не раскрываются) вменяется статья 276 УК РФ (шпионаж). Это означает, что этот человек - иностранец или иностранка, поскольку россиянам в таком случае вменяется статья "Государственная измена".
Фабула уголовного дела неясна, предъявлено ли обвинение - тоже.
Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали